Agility Public Warehousing Company K.S.C.P.(Agility), est un fournisseur de services de chaîne d'approvisionnement basé au Koweït. La société est organisée en deux secteurs d'activité : Le secteur de la logistique et des services connexes, qui fournit des services d'expédition de fret, de transport, de logistique contractuelle, de logistique de projet et de logistique de foires et d'événements, et le secteur de l'infrastructure, qui fournit des services immobiliers, des services de manutention au sol et de nettoyage d'avions, la gestion du fret et des salons, les opérations et la gestion douanières, le conseil en douane, la logistique du carburant et le recyclage des déchets. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Defense and Government Services, GCC Services, Global Clearing Systems, Inspection & Control Services, Kuwait International Laboratory (LABCO), Metal Recycling Company, National Aviation Services, Tristar et Shipa.

Secteur Frêt aérien et logistique