agilon health, inc. est une entreprise de soins de santé. Elle permet aux médecins de soins primaires (PCP) d'être des agents dans les communautés qu'ils desservent. Elle propose des soins de santé aux personnes âgées dans des communautés réparties sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Elle a créé une plate-forme agilon, qui est un modèle de soins complets pour les médecins de proximité. Cette plateforme est mise à la disposition des groupes de médecins qui la composent par le biais d'un modèle de partenariat à long terme. Son modèle fonctionne principalement par la formation d'entités porteuses de risques (RBE) dans des zones géographiques locales, qui concluent des accords avec des payeurs prévoyant des paiements mensuels pour gérer l'ensemble des besoins en soins de santé de ses partenaires médecins attribués aux patients (accords de capitation globaux). L'entreprise se concentre sur les groupes de médecins communautaires et son modèle s'articule autour de trois éléments : la plateforme d'agilon, l'approche de partenariat à long terme avec les médecins d'agilon et le réseau d'agilon. La plateforme d'agilon est une plateforme conçue à cet effet, composée d'un ensemble intégré de capacités.

Secteur Installations et services en soins de santé