Agilysys, Inc. est un fournisseur de logiciels pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui propose des solutions SaaS (Software-as-a-Service) et des solutions sur site pour les hôtels, les centres de villégiature, les compagnies de croisière, les casinos, la gestion de la restauration d'entreprise, les restaurants, les universités, les stades et les soins de santé. L'entreprise propose des solutions logicielles au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, notamment des systèmes de point de vente (POS), de gestion immobilière (PMS), d'inventaire et d'approvisionnement, de paiement et d'autres applications connexes, afin de gérer l'ensemble du parcours du client. Elle développe et commercialise des solutions logicielles et des services pour le secteur de l'hôtellerie, notamment des solutions logicielles intégrées à du matériel et à des systèmes d'exploitation tiers, des abonnements et des services de maintenance, ainsi que des services professionnels. Ses solutions POS comprennent InfoGenesis, IG Flex, IG Kiosk, IG KDS, IG OnDemand, IG Quick Pay, IG Smart Menu, IG PanOptic Kiosk et IG Digital Menu Board. Ses solutions PMS comprennent Agilysys LMS, Agilysys Versa, Agilysys Stay, etc.

Secteur Logiciels