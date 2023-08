Agios Pharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique. PYRUKYND (Mitapivat) est un activateur des enzymes pyruvate kinase (PK) de type sauvage et d'une variété d'enzymes mutantes, pour le traitement des anémies hémolytiques. Le Mitapivat est une petite molécule disponible par voie orale et un activateur puissant des enzymes pyruvate kinase R (PKR). En outre, la société évalue également le mitapivat pour le traitement de la thalassémie a et b et de la drépanocytose dans le cadre d'essais cliniques en cours. La société développe également AG-946, un activateur oral des enzymes PKR en phase clinique pour le traitement des anémies hémolytiques et d'autres indications, y compris la DSC et l'anémie associée au syndrome myélodysplasique à risque faible à intermédiaire (SMD LR), et les anémies hémolytiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale