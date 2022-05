"Grok Ventures et ses affiliés cherchent à acquérir un intérêt physique et économique combiné dans un maximum de 11,5 % des actions d'AGL Energy Limited dans le cadre d'une transaction stratégique de produits dérivés", a déclaré la division des marchés des capitaux propres et des produits dérivés de JPMorgan dans la déclaration d'information vue par Reuters.