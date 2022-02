L'australien AGL Energy rejette une offre de 3,5 milliards de dollars, les investisseurs attendent davantage.

AGL Energy Ltd, le plus grand producteur d'électricité d'Australie, a rejeté lundi une offre de rachat surprise de 3,54 milliards de dollars émanant du milliardaire Mike Cannon-Brookes et du groupe canadien Brookfield Asset Management, en faveur d'un plan de scission en deux cette année.

AGL a déclaré que la proposition de 7,50 dollars australiens par action du groupe canadien et de Cannon-Brookes, deuxième homme le plus riche d'Australie et cofondateur de la société de logiciels Atlassian, avec une prime de 4,7% par rapport à la clôture de l'action vendredi, était sous-évaluée.

"La proposition ne propose pas une prime adéquate pour un changement de contrôle et n'est pas dans le meilleur intérêt des actionnaires d'AGL Energy", a déclaré Peter Botten, président d'AGL.

Les actions d'AGL ont bondi de 13% lundi pour atteindre un sommet de 8,09 dollars australiens, reflétant l'opinion des investisseurs selon laquelle une offre plus élevée émergera.

La proposition non sollicitée en espèces, assortie d'une option permettant aux actionnaires d'AGL de choisir une alternative sous forme de certificats d'actions, a fourni peu d'autres informations sur la manière dont l'opération serait structurée, a déclaré M. Botten.

Les investisseurs considèrent que des sociétés comme AGL sont difficiles à évaluer en raison de la grande volatilité des prix de l'électricité dans le cadre de la transition accélérée vers la production d'électricité à partir du charbon.

Brookfield et Cannon-Brookes auraient besoin d'un coût du capital très bas pour que le passage aux énergies renouvelables génère un bon rendement, a déclaré Jason Teh, directeur des investissements de Vertium Asset Management, qui ne possède pas d'actions AGL.

" Que vont-ils faire ? La transition du charbon aux énergies renouvelables va être un énorme défi pour AGL ", a déclaré Teh.

Brookfield a déclaré qu'il allait bientôt commenter sa proposition. Cannon-Brookes et son véhicule d'investissement Grok Ventures n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

AGL, le plus grand pollueur d'Australie, a été frappé ces dernières années par la chute des prix de l'électricité, l'afflux d'énergie solaire et éolienne rendant les centrales au charbon moins rentables pour fonctionner 24 heures sur 24.

Pour rétablir sa valeur, il prévoit de se scinder en deux sociétés, en rebaptisant son activité de production d'électricité à partir du charbon Accel Energy et en séparant sa branche de vente au détail et son activité d'énergie renouvelable AGL Australia d'ici juin.

"Le conseil d'administration est convaincu que la scission créera un avenir solide pour les deux parties de l'entreprise", a déclaré M. Botten.

Au début du mois, AGL a annoncé qu'il allait accélérer la fermeture de ses centrales au charbon de trois ans, jusqu'en 2045. La centrale Loy Yang A d'AGL devrait être la dernière centrale au charbon du pays à être mise hors service.

(1 dollar = 1,3961 dollar australien) (Rapports de Harish Sridharan et Shashwat Awasthi à Bengaluru ; Rapports supplémentaires de Sonali Paul à Melbourne ; Montage de Grant McCool et Stephen Coates)