L'entreprise australienne AGL Energy grimpe en flèche grâce à des prévisions exceptionnelles pour 2024 et des perspectives pour l'exercice 23

Les actions de l'entreprise australienne AGL Energy étaient sur le point de connaître leur meilleure journée vendredi, après que l'entreprise a prévu un énorme bond de son bénéfice fiscal 2024 et de son bénéfice d'exploitation sous-jacent grâce à une hausse des prix de gros de l'électricité et à l'amélioration de la performance des usines.

AGL a progressé de 15,3 % pour devenir le plus grand gagnant de l'indice de référence ASX 200.

Le premier producteur d'électricité du pays a prévu un bénéfice net sous-jacent après impôt (PAT) compris entre 580 millions de dollars australiens (398,98 millions de dollars) et 780 millions de dollars australiens pour l'exercice 2024, dépassant les estimations de Refinitiv de 589,6 millions de dollars australiens.

AGL prévoit un bénéfice d'exploitation sous-jacent compris entre 1,88 milliard et 2,18 milliards de dollars australiens.

"Le marché est conscient de l'amélioration de la dynamique de l'entreprise et étant donné que la majeure partie de l'Australie connaîtra une hausse de 20 à 30 % des prix des services publics en juillet, ses perspectives seront nettement meilleures", a déclaré Mathan Somasundaram, PDG de Deep Data Analytics.

Toutefois, AGL a déclaré qu'elle réduirait son ratio de distribution de dividendes pour le prochain exercice financier à 50-75 %, ce qui représente une baisse par rapport à sa politique actuelle de 75 %.

"Je pense que la plupart des investisseurs ont compris que l'entreprise devrait augmenter ses dépenses dans des projets visant à remplacer les unités d'ancienne génération, il est donc peu probable que cela constitue un choc majeur", a déclaré Max Vickerson, analyste de la recherche sur les actions chez Morgans Financial.

AGL a ajouté qu'elle prévoyait un bénéfice d'exploitation sous-jacent pour l'exercice 2023 compris entre 1,33 milliard et 1,38 milliard de dollars australiens, contre une prévision antérieure de 1,25 milliard à 1,38 milliard de dollars australiens.

La société a également relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les bénéfices d'exploitation sous-jacents entre 255 millions et 285 millions de dollars australiens pour l'exercice 2023, contre 200 millions et 280 millions de dollars australiens.

"L'amélioration de la performance de la production au cours du second semestre, ainsi que l'amélioration des activités de nos clients, se sont traduites par une réduction des prévisions pour l'exercice 23", a déclaré Damien Nicks, directeur général et chef de la direction, dans un communiqué.

Le fournisseur de gaz et d'électricité a enregistré une baisse de 55 % de son bénéfice sous-jacent au premier semestre, à 87 millions de dollars australiens, en raison de pannes continues de centrales électriques et de la volatilité des marchés de gros. (1 $ = 1,4537 dollar australien) (Reportage d'Archishma Iyer à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel et Rashmi Aich)