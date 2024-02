AGL Energy Limited est une société australienne qui fournit des services énergétiques et de télécommunications à ses clients. Les segments de la société comprennent les marchés clients, l'énergie intégrée et les investissements. Le segment Customer Markets est responsable de la vente au détail d'électricité, de gaz, de télécommunications (haut débit/mobile/voix), de produits et de services solaires et énergétiques aux clients résidentiels, aux petites et aux grandes entreprises. Le secteur de l'énergie intégrée exploite un portefeuille de centrales électriques et d'autres actifs clés, notamment des installations de production d'électricité à partir de charbon, de gaz et d'énergies renouvelables, des installations de stockage et de production de gaz naturel et des projets de développement. Le secteur des investissements comprend les participations de la société dans ActewAGL Retail Partnership, Tilt Renewables, Energy Impact Partners Europe, Solar Analytics Pty Limited, Sunverge Energy Inc, RayGen Resources Pty Ltd, Honey Insurance Pty Ltd et Ovo Energy Australia Pty Ltd.

Secteur Services multiples aux collectivités