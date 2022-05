Le groupe australien AGL Energy renonce à la scission, le PDG et le président quittent leur poste.

AGL Energy, le plus grand producteur d'électricité d'Australie, a renoncé lundi à son projet de scission de la société et a annoncé que son président et son PDG allaient démissionner, cédant ainsi à l'opposition du militant milliardaire pour le climat et actionnaire principal Mike Cannon-Brookes.

La capitulation d'AGL intervient alors que le plus grand émetteur de carbone du pays fait face à des appels croissants pour accélérer la fermeture de ses centrales au charbon et investir dans les énergies renouvelables, tout en étant sous pression pour faire baisser les prix de l'électricité.

Les actions AGL ont chuté de 4,6 % dans les premiers échanges en raison de l'incertitude suscitée par la volte-face du conseil d'administration.

"Malheureusement pour les actionnaires maintenant, ils n'ont pas de président, pas de PDG et pas de stratégie", a déclaré Dale Koenders, analyste de Barrenjoey.

L'entreprise maintient que la scission de son activité de production centrée sur le charbon était la meilleure solution après une chute de 75 % de ses actions au cours des cinq dernières années, mais la résistance de Cannon-Brookes signifiait qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir la majorité requise lors d'un vote des actionnaires, a déclaré AGL.

AGL aurait eu besoin de l'approbation de 75% des actions votées pour se diviser en AGL Australia, un détaillant d'énergie, et Accel Energy, un producteur d'électricité, mais avec Cannon-Brookes possédant 11,3% et seulement environ la moitié des actions du groupe généralement votées lors d'une assemblée annuelle, le vote était voué à l'échec.

AGL a déclaré qu'elle entreprendrait un examen stratégique, en se concentrant sur les initiatives potentielles de décarbonisation et qu'elle s'engagerait également plus avant avec Grok Ventures, le véhicule d'investissement de Cannon-Brookes.

"Wow. Un jour énorme pour l'Australie. J'ai dû m'asseoir et l'absorber", a déclaré M. Cannon-Brookes dans un message sur Twitter. "Nous embrassons les opportunités de la décarbonisation avec le courage, la ténacité et la créativité des Australiens. Beaucoup de travail mais nous POUVONS le faire".

Grok a déclaré qu'elle avait demandé une réunion avec les deux membres du conseil d'administration d'AGL nommés pour diriger l'examen, ajoutant que l'entreprise doit rester unie et avoir un plan de décarbonisation aligné sur l'accord de Paris sur le climat.

Nous chercherons à obtenir l'assurance des coprésidents que la "révision stratégique" n'est pas un code pour vendre les actifs d'AGL pièce par pièce", a déclaré un porte-parole de Grok dans une déclaration envoyée par e-mail.

AGL a déclaré avoir dépensé 160 millions de dollars australiens (114 millions de dollars), sur les 260 millions de dollars australiens qu'elle avait estimés pour les coûts liés à la scission.

HEADWINDS

Le conseil d'administration d'AGL a déclaré qu'il s'engageait à travailler avec toutes les parties prenantes pour décarboniser l'activité d'AGL au rythme le plus rapide possible "tout en assurant la stabilité du système énergétique, l'abordabilité de l'énergie pour les clients de détail et industriels, et des résultats appropriés en termes de valeur pour les actionnaires".

AGL a déclaré que le PDG Graeme Hunt se retirera, mais restera dans son rôle jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé. Une recherche d'un président indépendant est également en cours, après quoi le titulaire Peter Botten démissionnera, a-t-il ajouté.

Son examen stratégique comprendra de nouvelles approches pour des transactions alternatives, a déclaré AGL.

En mars, AGL a rejeté une offre de rachat de 5,4 milliards de dollars australiens proposée par Cannon-Brookes et la société canadienne Brookfield Asset Management . AGL a maintenant une capitalisation boursière d'environ 5,92 milliards de dollars australiens.

"Il y a la possibilité pour quelqu'un de venir et de s'emparer d'AGL, mais je ne pense pas qu'AGL devrait se concentrer sur cela", a déclaré Jamie Hannah, chef adjoint des investissements chez Van Eck, parmi les 15 principaux actionnaires d'AGL.

"Je pense qu'ils devraient se concentrer fermement sur leur stratégie à long terme pour passer aux énergies renouvelables et décarboniser le réseau électrique", a ajouté Hannah.

Les prix de gros de l'électricité en Australie ont grimpé en flèche cette année en raison des pannes de plusieurs unités alimentées au charbon, notamment de la centrale Loy Yang d'AGL, ainsi que de la flambée des prix mondiaux du charbon et du gaz. Les prix devraient rester élevés au cours des prochaines années.

Cependant, il est peu probable qu'AGL en profite pleinement avant 2024, lorsque ses couvertures de prix prendront fin, a déclaré Koenders de Barrenjoey.

"Il y a certainement de la valeur au cours des deux prochaines années. Mais il se pourrait que les 12 mois soient difficiles pour atteindre cette valeur", a ajouté Koenders. (1 $ = 1,3980 dollar australien) (Reportage de Harshita Swaminathan à Bengaluru et Sonali Paul à Melbourne ; Montage de Himani Sarkar)