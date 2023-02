Le régulateur australien poursuit le fonds de pension Mercer dans le premier cas d'écoblanchiment

La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a déclaré qu'il s'agissait de sa première action en justice alléguant le "greenwashing", c'est-à-dire des allégations exagérées d'investissements et de produits respectueux de l'environnement, qui a suscité une attention accrue à mesure que l'intérêt pour les options d'investissement durables et éthiques augmente.

L'ASIC a déclaré l'année dernière qu'elle renforçait la surveillance des rapports sur le climat et qu'elle enquêtait sur plusieurs sociétés et institutions financières soupçonnées d'écoblanchiment.

Mercer a déclaré dans un communiqué qu'elle a coopéré avec l'ASIC tout au long de son enquête et qu'il serait inapproprié de commenter davantage car l'affaire est maintenant devant les tribunaux.

L'affaire de l'organisme de réglementation fait référence aux déclarations de Mercer sur son site Web concernant sept options d'investissement "Sustainable Plus", qui étaient commercialisées comme convenant aux membres "profondément engagés dans la durabilité" puisque les options excluaient les investissements dans des sociétés impliquées dans les combustibles fossiles à forte intensité de carbone, comme le charbon thermique, ou dans la production d'alcool et les jeux de hasard.

Cependant, ces options d'investissement contenaient des participations dans des sociétés telles que le groupe BHP, le plus grand mineur coté en bourse au monde, et le premier producteur d'électricité et émetteur de carbone d'Australie, AGL Energy, entre autres, dont les déclarations avaient indiqué qu'elles seraient exclues, a déclaré le régulateur.

Les options d'investissement listaient également des participations dans 15 sociétés de production d'alcool, dont Budweiser Brewing Company APAC Ltd, Carlsberg AS, Heineken Holding NV et Treasury Wine Estates Ltd, et 19 sociétés impliquées dans les jeux d'argent, dont Aristocrat Leisure Limited, Caesar's Entertainment Inc, Crown Resorts Limited et Tabcorp Holdings Limited.

"Ce faisant, l'ASIC allègue que Mercer a fait des déclarations fausses et trompeuses et a adopté une conduite susceptible d'induire le public en erreur", a déclaré l'ASIC.

"Il y a une demande accrue de produits financiers liés à la durabilité, et avec cela vient le risque croissant de marketing trompeur et de greenwashing."

Le groupe d'investisseurs activistes Market Forces a déclaré que l'action en justice de l'ASIC devrait envoyer des ondes de choc dans le secteur des pensions de retraite et dans les entreprises australiennes en général.

"L'écoblanchiment doit être éradiqué parce qu'il sape l'action climatique réelle et peut induire en erreur des millions de membres de fonds de pension", a déclaré Brett Morgan, chargé de campagne sur les fonds de pension chez Market Forces.