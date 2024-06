AGM Group Holdings Inc est une société technologique engagée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de matériel technologique et dans l'écosystème fintech blockchain. Les produits et services de la société comprennent : une solution de négociation de contrats à terme destinée aux clients utilisant MetaTrader 5 ; un site Web de formation à la négociation en ligne orienté vers le commerce de détail ; un système de négociation de devises (Forex) qui fournit des services aux institutions financières en dehors de la Chine ; la recherche et le développement, la fabrication et la vente de matériel technologique. La société exerce ses activités à la fois aux États-Unis et sur les marchés mondiaux.

Secteur Logiciels