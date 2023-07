AGNC Investment Corp. est une société d'investissement immobilier (REIT) à gestion interne. La société fournit des capitaux privés au marché de l'immobilier aux États-Unis, ce qui permet d'assurer la liquidité des marchés hypothécaires résidentiels et, par conséquent, de faciliter l'accès à la propriété aux États-Unis. La société investit principalement dans des titres hypothécaires résidentiels d'agence (Agency RMBS) avec effet de levier. Ses investissements consistent en des titres de créances hypothécaires résidentielles et des obligations hypothécaires garanties, pour lesquels les paiements du principal et des intérêts sont garantis par une entreprise parrainée par le gouvernement des États-Unis, telle que la Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) et la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac, et avec Fannie Mae, les GSE), ou par une agence gouvernementale des États-Unis, telle que la Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). Il investit également dans d'autres actifs liés aux marchés du logement, des hypothèques ou de l'immobilier.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé