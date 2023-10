Agni Systems Limited exerce ses activités en tant que fournisseur de services Internet et d'échange d'interconnexion (ICX). La société se concentre principalement sur la prestation de services de courrier électronique, d'accès à Internet, de communication électronique de données, de mise en réseau d'ordinateurs, de traitement électronique de données, de saisie électronique de données et de développement de logiciels. Elle fournit des services de conseil pour l'achat, la configuration, l'installation, la production, la location et le commerce de tous types d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateurs, de fax/modem de données, d'équipements de mise en réseau d'ordinateurs, d'accessoires connexes, de contenu d'archivage, de réseau d'accès, d'inscription sur le Web, de soutien informatique et de services de maintenance de logiciels, au niveau national et international. Les produits et services de la société comprennent des services Internet et de données à haut débit, des services de téléphonie par protocole Internet (IP), des solutions de fidélité sans fil (WiFi), des services d'enregistrement et d'hébergement de noms de domaine, des services d'hébergement de courrier électronique, des solutions de conception et d'hébergement de sites Web, ainsi que des services de conception, d'installation et d'administration de réseaux.

Secteur Services intégrés de télécommunications