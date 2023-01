Agnico Eagle Mines : ANNONCE LA DATE DE LA PUBLICATION DE SES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'ENSEMBLE DE L'EXERCICE 2022 ET LA DATE DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Toronto (16 janvier 2023) - Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022 le jeudi 16 février 2023, après les heures normales de négociation.

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2022



La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 17 février 2023 à 9 h (HAE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.



Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.



Par adresse URL :

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et saisir votre numéro de téléphone à https://bit.ly/3jHI5k7 pour recevoir un rappel automatisé instantané.



Vous pouvez aussi composer le numéro direct pour être inscrit à l'appel par un téléphoniste. (Voir la section « Par téléphone » ci-dessous)



Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent écouter la conférence au téléphone sont priées de composer le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais). Pour vous assurer de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.



Version archivée :

Veuillez composer le 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 091417 #. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 17 mars 2023.



La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Les résultats financiers et opérationnels de 2023 d'Agnico Eagle devraient être communiqués aux dates indiquées ci-après, après les heures normales de négociation :



Premier trimestre - le jeudi 27 avril 2023



Deuxième trimestre - le mercredi 26 juillet 2023



Troisième trimestre - le mercredi 25 octobre 2023



L'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Agnico Eagle est prévue pour le vendredi 28 avril 2023 à 11 h (HE).





À propos d'Agnico Eagle



Agnico Eagle est une société aurifère canadienne de premier plan qui produit des métaux précieux à partir d'installations au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de mise en valeur de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie minière, reconnue mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant un dividende en espèces chaque année depuis 1983.