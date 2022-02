Agnico Eagle Mines : ET KIRKLAND LAKE GOLD ANNONCENT AVOIR REÇU L'APPROBATION DE LA FIRB, LA DATE DE CLÔTURE PRÉVUE DE LA FUSION ET L'AVIS DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2021 D'

Toronto(1er février 2022) - Mines Agnico Eagle Limitée (TSX: AEM, NYSE: AEM) (« Agnico Eagle ») et Kirkland Lake Gold Ltd. (TSX: KL, NYSE: KL, ASX: KLA) (« Kirkland Lake Gold ») sont heureuses d'annoncer avoir reçu l'approbation de la Commission d'examen de l'investissement étranger (FIRB) d'Australie (« approbation de la FIRB ») concernant la fusion proposée d'égal à égal entre Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold (la « fusion ») au moyen d'un plan d'arrangement en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). Agnico Eagle annonce également qu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2021 le mercredi 23 février 2022, après les heures normales de négociation.

Approbation de la FIRB et date de clôture prévue

L'approbation de la FIRB est la dernière approbation réglementaire majeure nécessaire pour permettre la clôture de la fusion. Les parties prévoient que la date de clôture de la fusion aura lieu le ou vers le 8 février 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2021

Agnico Eagle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2021 le mercredi 23 février 2022, après les heures normales de négociation.

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'exercice 2021

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le jeudi 24 février 2022 à 11 h (HE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels d'Agnico Eagle pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice, ainsi que ses plans d'exploitation à la suite de la conclusion de la fusion.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web d'Agnico Eagle à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent écouter la conférence au téléphone sont priées de composer le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (numéro sans frais), code d'accès 093746 suivi du dièse (#). Il sera possible de réécouter l'enregistrement de cette conférence téléphonique jusqu'au vendredi 25 mars 2022.

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web d'Agnico Eagle.

Autres dates de résultats pour 2022

Les états financiers et les résultats d'exploitation de 2022 d'Agnico Eagle devraient être communiqués aux dates indiquées ci-après, après les heures normales de négociation :

Premier trimestre : jeudi 28 avril 2022

Deuxième trimestre : mercredi 27 juillet 2022

Troisième trimestre : mercredi 26 octobre 2022

L'assemblée générale annuelle des actionnaires d'Agnico Eagle aura lieu le vendredi 29 avril 2022 à 11 h (HE).

À propos de Mines Agnico Eagle Limitée

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie d'exploitation minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et elle a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en espèces.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Agnico Eagle, veuillez communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs, en écrivant à [email protected] ou composer le 416 947-1212.

À propos de Kirkland Lake Gold Ltd.

Kirkland Lake Gold est un grand producteur d'or à faibles coûts au Canada et en Australie qui a produit 1 432 616 onces en 2021. Le profil de production de Kirkland Lake Gold repose sur trois exploitations de grande qualité, notamment la mine Macassa et la mine du lac Detour, toutes deux situées dans le nord de l'Ontario, et la mine Fosterville située dans l'État de Victoria, en Australie. La solide base d'actifs de qualité de Kirkland Lake Gold est complétée par un potentiel d'exploration à l'échelle du district, soutenu par une solide situation financière, une vaste expertise en gestion et un profond engagement à l'égard de l'exploitation minière sécuritaire et responsable.

Pour de plus amples renseignements au sujet de Kirkland Lake Gold, veuillez communiquer avec Anthony Makuch, président-directeur général et administrateur à [email protected] ou au +1 416 840-7884; ou avec Mark Utting, premier vice-président, Relations avec les investisseurs, à [email protected] ou au +1 416 840-7884.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les renseignements contenus dans le présent communiqué ont été rédigés en date du 1er février 2022. Certains des énoncés du présent communiqué, désignés ci-après « énoncés prospectifs », sont des énoncés prospectifs au sens attribué au terme « forward-looking statements » dans la Private Securities Litigation Reform Act of1995 des États-Unis et au terme « information prospective » dans les dispositions des lois provinciales régissant la vente des valeurs mobilières au Canada. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme « prévoit », « pourrait », « s'attendre », « peut », « probable », ou leur forme négative et des expressions semblables. Ces énoncés comprennent le moment de la date d'entrée en vigueur de la fusion et la capacité d'Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold de satisfaire aux autres conditions de la fusion.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre de facteurs et d'hypothèses qui, tout en étant considérés comme raisonnables par Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold à la date à laquelle ils sont formulés, sont assujettis de façon inhérente à d'importants risques, incertitudes, impondérables et autres facteurs d'ordre commercial, économique et opérationnel, y compris ceux décrits ci-dessous, qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels d'Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations exprimés ou implicites par ces énoncés prospectifs et, par conséquent, il ne faut pas leur accorder une confiance indue. Les énoncés prospectifs sont également fondés sur de nombreux facteurs et hypothèses importants, y compris en ce qui concerne la capacité d'Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold de satisfaire, en temps opportun, aux autres conditions de la clôture de la fusion et de la conclusion de la fusion selon les modalités prévues. De nombreux facteurs, connus et inconnus, pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques comprennent, sans toutefois s'y limiter, le défaut d'Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold de satisfaire, en temps opportun, ou pas du tout, aux conditions pour la conclusion de la fusion, et aux autres facteurs de risque énoncés dans la circulaire d'information de la direction conjointe d'Agnico Eagle et de Kirkland Lake Gold datée du 29 octobre 2021, notamment à la rubrique « Facteurs de risque ». Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de leur publication. À moins que la loi ne l'exige, Agnico Eagle et Kirkland Lake Gold n'entendent pas mettre à jour ces énoncés et renseignements prospectifs et n'assument aucune obligation à cet égard.