Agnico Eagle Mines : FAIT LE POINT SUR DES CHANGEMENTS À LA HAUTE DIRECTION ET ANNONCE LES DATES DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2023, DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE

Toronto (13 mars 2023) - Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE : AEM, TSX : AEM) (« Agnico Eagle » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui certains changements à la haute direction et la publication de ses résultats du premier trimestre de 2023 le jeudi 27 avril 2023, après les heures normales de négociation. De plus, la Société tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« AGA ») le lendemain, le vendredi 28 avril 2023, dans un format hybride (à Toronto et virtuellement).

CHANGEMENTS À LA HAUTE DIRECTION

Après plus de 17 ans à Agnico Eagle, David Smith, plus récemment vice-président exécutif, Finances et chef des finances, a pris la décision de prendre sa retraite le 28 avril 2023. David a joué un rôle déterminant dans la mise sur pied de la meilleure équipe de relations avec les investisseurs de la Société et est chef des finances depuis 2012.

« Nous tenons à remercier Dave pour ses nombreuses contributions et ses conseils au cours de sa longue carrière chez Agnico Eagle. Dave a été un membre important de notre équipe de la haute direction au cours des 17 dernières années, une période où nous avons fait passer notre production aurifère annuelle d'environ 250 000 onces à plus de 3 millions d'onces. Dave est aussi un bon ami personnel pour beaucoup d'entre nous à Agnico Eagle, et nous comprenons sa décision de passer plus de temps avec sa famille. Nous lui souhaitons une bonne retraite », a déclaré Ammar Al-Joundi, président et chef de la direction d'Agnico Eagle.

Avec le départ à la retraite de M. Smith, la société est heureuse d'annoncer que M. Jamie Porter se joindra à Agnico Eagle à compter du 1er mai 2023, au poste de vice-président exécutif, Finances, et chef des finances.

M. Porter possède plus de 20 ans d'expérience progressive dans l'industrie minière. Plus récemment, il a été chef des finances d'Alamos Gold Inc., poste qu'il a occupé à partir de 2011 après s'être joint à Alamos Gold en 2005. Avant Alamos Gold, M. Porter était contrôleur et secrétaire général d'un producteur aurifère basé en Amérique centrale, et a commencé sa carrière chez PwC. M. Porter est comptable professionnel agréé et, en 2022, il a été reconnu Fellow de CPA Ontario, ce qui constitue la plus haute distinction pour un comptable professionnel agréé et qui reconnaît les réalisations professionnelles exceptionnelles d'une personne et ses précieuses contributions à la collectivité. De plus, en 2016 et 2017, M. Porter a reçu le prix des meilleures relations avec les investisseurs par un directeur financier (petite et moyenne capitalisation) à l'occasion de la remise des IR Magazine Awards (Canada). Il est titulaire d'un baccalauréat en études administratives et commerciales de l'Université Western et est également Certified Public Accountant des États-Unis (Illinois).

« Nous sommes ravis que M. Porter se joigne à notre équipe de la haute direction. Il est un dirigeant minier chevronné et un chef de file reconnu qui apportera à Agnico Eagle de solides compétences en matière de finances, de relations avec les investisseurs et de planification stratégique. Nous nous réjouissons à l'idée qu'il apportera sa contribution dès le premier jour », a ajouté Ammar Al-Joundi.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET DIFFUSION WEB SUR LES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2023

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 28 avril 2023 à 8 h 30 (HE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par adresse URL :

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un téléphoniste, vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://bit.ly/3VJ2EKhpour recevoir un appel automatisé instantané. Vous pouvez aussi composer le numéro direct pour être inscrit à l'appel par un téléphoniste (voir les détails « Par téléphone » ci-dessous).

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent écouter la conférence au téléphone sont priées de composer le 416 764-8659 ou le 1 888 664-6392 (numéro sans frais). Afin d'être certain de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 175235 suivi du carré. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 28 mai 2023 .

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la société.

ASSEMBLÉE ANNUELLE

L'AGA commencera le vendredi 28 avril 2023 à 11 h (HE). Pendant l'AGA, la direction fera un survol des activités de la société.

Format hybride

L'AGA aura lieu en personne à l'Arcadian Court, 401, rue Bay, Tour Simpson, 8e étage, Toronto (Ontario) M5H 2Y4, ainsi qu'en ligne au : https://meetnow.global/M5UPTSH.

La société tient une assemblée hybride qui permettra aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir dûment désignés de participer en ligne et en personne. La société fournit le format virtuel afin de donner aux actionnaires une chance égale d'assister et de participer à l'AGA.

Pour obtenir de plus amples détails sur la manière d'assister à l'assemblée, ainsi que de communiquer et de voter virtuellement au cours de celle-ci, veuillez consulter la circulaire d'information de la direction de la société sur SEDAR à www.sedar.comet sur EDGAR à www.sec.gov. Les actionnaires qui ont des questions sur le vote de leurs actions ou la participation à l'AGA peuvent communiquer avec les Relations Investisseurs par téléphone au 416 947 1212, par téléphone sans frais au 1 888 822-6714 ou par courriel à info@agnicoeagle.comou avec le conseiller stratégique auprès des actionnaires et agent de sollicitation de procurations de la société, Laurel Hill Advisory Group, au 1 877 452-7184 (sans frais en Amérique du Nord), au 1 416 304-0211 (pour les appels à frais virés à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou par courriel à assistance@laurelhill.com.

Relations avec les investisseurs

Mines Agnico Eagle Limitée

145, rue King Est, bureau 400

Toronto (Ontario) M5C 2Y7

investor.relations@agnicoeagle.com

Téléphone : 416 947-1212

Télécopieur : 416 367-4681

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie d'exploitation minière, reconnue mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La société a été fondée en 1957 et elle a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en espèces.