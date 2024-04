Agnico Eagle Mines Limited est une société minière aurifère basée au Canada, qui produit des métaux précieux à partir de ses activités au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. La société possède un portefeuille de projets d'exploration et de développement dans ces pays ainsi qu'aux États-Unis. Ses exploitations comprennent le complexe Canadian Malartic, Detour Lake, Fosterville, Goldex, Kittila, La India, le complexe LaRonde, Macassa, le complexe Meadowbank, Meliadine et Pinos Altos. Son site d'exploration comprend Anza, Barsele, Delta, Douay/Joutel, Kirkland Lake Regional, Kuotko, Monument Bay et d'autres. Le complexe Canadian Malartic est situé à plus de 25 kilomètres (km) à l'ouest de Val-d'Or, dans le nord-ouest du Québec, au Canada. L'exploitation de Detour Lake est située dans le nord-est de l'Ontario, à plus de 300 km au nord-est de Timmins et à 185 km par la route au nord-est de Cochrane, dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi la plus septentrionale. La mine de Fosterville est une mine d'or souterraine à haute teneur et à faible coût, située à 20 km de la ville de Bendigo.

