Agnico Eagle Mines : annonce la date de publication de ses résultats du premier trimestre de 2022 ainsi que la tenue d'une conférence téléphonique et d'une assemblée annuelle

Toronto (5 avril 2022) - Mines Agnico Eagle Limitée (NYSE: AEM, TSX: AEM) (« Agnico Eagle » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle communiquera ses résultats du premier trimestre de 2022 le jeudi 28 avril 2022, après les heures normales de négociation. Par ailleurs, la Société tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l'« assemblée ») le lendemain, soit le vendredi 29 avril 2022, de manière hybride (à Toronto et virtuellement).

Conférence téléphonique et diffusion Web sur les résultats du premier trimestre de 2022

La haute direction d'Agnico Eagle tiendra une conférence téléphonique le vendredi 29 avril 2022 à 8 h 30 (HAE) afin de discuter des résultats financiers et opérationnels de la Société.

Par diffusion Web :

La conférence téléphonique sera diffusée en direct, en mode audio, sur le site Web de la Société à l'adresse www.agnicoeagle.com.

Par téléphone :

Les personnes qui préfèrent accéder à la conférence par téléphone sont priées de composer le 1 416 764-8630 ou le 1 888 390-0608 (numéro sans frais). Pour vous assurer de pouvoir prendre part à l'événement, veuillez appeler environ cinq minutes avant l'heure fixée.

Version archivée :

Veuillez composer le 1 416 764-8677 ou le 1 888 390-0541 (numéro sans frais), suivi du code d'accès 747635 #. Il sera possible d'écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique jusqu'au 29 mai 2022 .

La diffusion Web et les diapositives accompagnant la présentation seront archivées pendant 180 jours sur le site Web de la Société.

Assemblée annuelle

L'assemblée débutera à 11 h (HAE) le vendredi 29 avril 2022. Pendant l'assemblée, la direction fera un survol des activités de la Société.

Format hybride

L'assemblée aura lieu en personne à l'Arcadian Court : 401, rue Bay, Tour Simpson, 8e étage, Toronto (Ontario) M5H 2Y4, ainsi qu'en ligne : https://meetnow.global/MX6S7HV.

La Société tient une assemblée hybride qui permettra aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir dûment désignés de participer en ligne et en personne. La Société permet le format virtuel afin de donner aux actionnaires une chance égale d'assister et de participer à l'assemblée, peu importe les contraintes, les circonstances ou les risques particuliers auxquels ils peuvent faire face en raison de la COVID-19.

Pour obtenir des détails supplémentaires sur la manière d'assister à l'assemblée, ainsi que de communiquer et de voter lors de celle-ci (le tout virtuellement), consultez la circulaire d'information de la direction de l'entreprise datée du 21 mars 2022 et déposée sous le profil de l'entreprise sur le site de SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur celui d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Les actionnaires qui ont des questions au sujet du droit de vote rattaché à leurs actions ou de la participation à l'assemblée peuvent communiquer avec le service des Relations avec les investisseurs par téléphone au 416 947-1212, par téléphone au 1 888 822-6714 (numéro sans frais) ou par courriel à info@agnicoeagle.com.

Relations avec les investisseurs

Mines Agnico Eagle Limitée

145, rue King Est, bureau 400

Toronto (Ontario) M5C 2Y7

investor.relations@agnicoeagle.com

Téléphone : 416 947-1212

Télécopieur : 416 367-4681

À propos d'Agnico Eagle

Agnico Eagle est une société canadienne d'exploitation aurifère de premier plan qui produit des métaux précieux extraits d'exploitations situées au Canada, en Australie, en Finlande et au Mexique. Elle possède un pipeline de projets d'exploration et de développement de grande qualité dans ces pays, ainsi qu'aux États-Unis et en Colombie. Agnico Eagle est un partenaire de choix au sein de l'industrie d'exploitation minière, reconnu mondialement pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de premier plan. La Société a été fondée en 1957 et elle a toujours créé de la valeur pour ses actionnaires, déclarant chaque année depuis 1983 un dividende en espèces.