Agora Inc est une entreprise qui fournit des services d'engagement en temps réel par vidéo, voix et messagerie. La société exploite une plateforme d'engagement en temps réel en tant que service (RTE-PaaS) afin de fournir le logiciel et l'infrastructure nécessaires pour permettre l'engagement en temps réel. Les produits de la société comprennent la vidéo en temps réel, la voix en temps réel, la messagerie en temps réel, l'enregistrement en temps réel, etc. Les produits et services sont appliqués dans les domaines sociaux, des jeux, du commerce de détail, de l'éducation et autres. La société exerce ses activités en Chine, aux États-Unis et dans d'autres pays de la région Asie-Pacifique.

Secteur Logiciels