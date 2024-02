Agree Realty Corporation est un fonds de placement immobilier (FPI) intégré qui se concentre principalement sur la propriété, l'acquisition, le développement et la gestion de propriétés de détail louées nettes à des locataires. Les actifs de la société sont détenus par, et toutes ses opérations sont menées par, directement ou indirectement, le partenariat d'exploitation, dont la société est le seul partenaire général. Son portefeuille se compose de plus de 1 839 propriétés situées dans 48 États et totalisant environ 38,1 millions de pieds carrés de surface locative brute (SLB). Son portefeuille de propriétés est situé au Texas, en Ohio, en Floride, au Michigan, en Illinois, en Caroline du Nord, au New Jersey, en Pennsylvanie, en Californie, à New York, en Géorgie, en Virginie, au Connecticut, au Wisconsin et autres. Ses locataires comprennent Walmart, Dollar General, Tractor Supply, Best Buy, Dollar Tree, TJX Companies, O'Reilly Auto Parts, CVS, Kroger, Lowe's, Hobby Lobby, Burlington, Sherwin-Williams, Sunbelt Rentals, Wawa, Home Depot, TBC Corporation, Gerber Collision et autres.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial