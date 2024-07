AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED est une banque commerciale basée en Chine. La banque opère principalement par le biais de quatre secteurs d'activité. Le segment Corporate Finance est engagé dans les activités de dépôt et de prêt, le financement des petites et microentreprises, le règlement et la gestion de trésorerie, le financement du commerce et la banque d'investissement, entre autres. Le segment Personal Finance s'occupe des dépôts et des prêts aux particuliers, des cartes de crédit et de la banque privée. Le secteur de la trésorerie s'occupe des activités du marché monétaire et de la gestion des portefeuilles d'investissement. Le segment de la gestion d'actifs est engagé dans la fourniture de services financiers, la conservation d'actifs, les activités de pension et les activités liées aux métaux précieux.