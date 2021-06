Le bitcoin passe sous la barre des 30 000 dollars en raison de la répression incessante en Chine.

La plus grande crypto-monnaie du monde a chuté à 28 600 dollars, son plus bas niveau depuis début janvier, après avoir abandonné les gains réalisés pendant les heures asiatiques. Sa chute a également mis sous pression des pièces plus petites comme l'éther.

Le bitcoin a chuté de 11 % lundi, sa plus forte baisse en un jour depuis plus d'un mois, avec des pertes de près de 30 % au cours de la seule semaine dernière qui ont presque effacé les gains réalisés depuis le début de l'année. Le bitcoin était en baisse de 2,3 % à 30 896 dollars.

La vente a été déclenchée par la Banque populaire de Chine, qui a exhorté les plus grandes banques et sociétés de paiement chinoises à sévir davantage contre le commerce des crypto-monnaies, le dernier renforcement des restrictions sur le secteur par Pékin.

"Les fondamentaux sous-jacents du monde des crypto-actifs n'ont pas changé et cette correction était plutôt un quand, pas un si", a déclaré Iqbal Gandham, vice-président des transactions chez Ledger, une solution de gestion des actifs numériques.

"Toute classe d'actifs qui connaît une hausse fulgurante comme celle que nous avons connue pour la crypto devrait corriger. La situation en Chine a peut-être exacerbé cela, ainsi que l'augmentation du taux d'adoption des altcoins par les nouveaux utilisateurs, suite aux tweets de diverses personnalités de la crypto."

Les échanges de crypto ont effectivement été poussés hors de Chine par un changement de règles en 2017, mais des plateformes de gré à gré basées à l'étranger ont vu le jour pour recevoir le paiement de personnes basées en Chine et acheter des crypto-monnaies en leur nom.

Après la déclaration de la PBOC lundi, des banques, dont l'Agricultural Bank of China et la plateforme de paiement omniprésente Alipay d'Ant Group, ont déclaré qu'elles renforceraient la surveillance pour éradiquer les transactions en crypto-monnaies.

Le bitcoin a chuté de plus de la moitié par rapport à son pic d'avril de près de 65 000 dollars. Depuis le début de l'année, il reste en hausse d'environ 4,7 %.

L'Ether, le jeton utilisé pour la blockchain Ethereum et la deuxième plus grande crypto-monnaie, a chuté de 4,5 % à 1 801 $. Il est tombé à 1 700 dollars, son plus bas niveau depuis un mois.

LE TAUX DE HACHAGE DÉGRINGOLE

Le mois dernier, trois associations industrielles ont émis une interdiction similaire sur les services financiers liés à la crypto-monnaie, bien que les acteurs du marché aient déclaré qu'elle serait difficile à appliquer, car les banques et les sociétés de paiement pourraient avoir du mal à identifier les paiements liés à la crypto-monnaie.

"L'interdiction d'une main de fer de la Chine sur les crypto semble être plus sérieuse qu'en 2017, car la directive est venue directement du sommet", a déclaré Anthony Wong de la société de crypto basée à Hong Kong Orichal Partners."

Les cibles de Pékin sont les mineurs de crypto-monnaies, mais le Conseil d'État chinois, ou cabinet, a déclaré le mois dernier qu'il renforcerait les restrictions sur les producteurs ainsi que les négociants de bitcoin.

Les autorités des principaux centres d'extraction de bitcoins, dont le Sichuan, le Xinjiang et la Mongolie intérieure, ont émis leurs propres restrictions, avec plus de détails sur celles-ci.

Fin mai, l'Iran a interdit pendant près de quatre mois le minage de crypto-monnaies comme le bitcoin, qui consomme beaucoup d'énergie, alors que le pays est confronté à d'importantes coupures de courant dans de nombreuses villes. Mardi, les médias d'État ont rapporté que la police avait saisi 7 000 mineurs dans une ferme illégale de crypto-monnaies, ce qui représente la plus grosse prise à ce jour de ces machines énergivores.

Les preuves de l'impact de ces restrictions commencent à apparaître. Le taux de hachage du réseau bitcoin - une mesure de sa puissance de traitement qui indique la quantité de minage en cours - a atteint lundi son niveau le plus bas depuis fin 2020.

La répression des mineurs va probablement frapper les prix à court terme, ont déclaré les acteurs du marché.

"Certains mineurs en Chine pourraient être plus disposés à vendre leurs bitcoins maintenant que lorsqu'ils seront en mesure de mener leurs opérations minières, car ils doivent trouver des liquidités", a déclaré Seth Melamed, de la bourse de crypto-monnaies Liquid de Tokyo.