Les grandes banques chinoises s'engagent à soutenir davantage l'économie, alors que Xi lance un appel à la croissance.

L'Industrial and Commercial Bank of China Ltd, la plus grande banque du monde en termes d'actifs, a déclaré qu'elle jouera le rôle de pilier d'une grande banque et augmentera encore le soutien du crédit à l'économie réelle, selon un dépôt à la Bourse de Shanghai dimanche.

La Agricultural Bank of China, la Bank of China et la Postal Savings Bank of China ont déclaré qu'elles avaient atteint une croissance rapide du crédit au cours des trois premiers trimestres de cette année et qu'elles continueraient à apporter la force financière nécessaire au fonctionnement stable et de qualité de l'économie.

La China Construction Bank Corp (601939.SS) et la Bank of Communications ont également constaté une croissance rapide du crédit et ont déclaré qu'elles allaient renforcer la gestion du risque de crédit afin de mieux servir l'économie.

Leurs promesses de soutien sont intervenues après que Xi ait ouvert le Congrès du parti, qui se tient une fois tous les cinq ans à Pékin, par un discours dimanche matin dans lequel il a déclaré que la Chine viserait une croissance économique de haute qualité et soutiendrait inébranlablement l'économie privée.

La deuxième plus grande économie du monde a évité de justesse de se contracter au deuxième trimestre, plombée par les fermetures généralisées de COVID-19 et l'effondrement du secteur immobilier.

Au cours du troisième trimestre, les banques ont intensifié leur soutien au crédit à l'industrie immobilière, au secteur des infrastructures et aux petites et moyennes entreprises.

Les grandes banques d'État chinoises sont généralement les plus promptes à réagir aux orientations politiques du gouvernement. Les banques ont prévenu qu'elles allaient être confrontées à une compression des marges bénéficiaires au cours du second semestre, car elles répondent à l'appel de Pékin de stimuler les prêts à l'économie réelle.

En septembre, la China Construction Bank a annoncé qu'elle prévoyait de créer un fonds de 30 milliards de yuans (4 milliards de dollars) pour financer les logements locatifs afin d'aider le secteur immobilier en difficulté.