Agricultural Land Trust (la Fiducie) est une société basée en Australie qui se concentre sur la propriété de biens ruraux dans le but de générer un revenu locatif et une appréciation du capital. L'activité principale de la Fiducie est de gagner un revenu de sa propriété d'investissement, Linkletter's Place, située près d'Esperance, en Australie occidentale, y compris de la vente du bois récolté. Les propriétés de la fiducie sont financées par une combinaison de capitaux propres des détenteurs de parts et de financement par emprunt. Le Fonds possède environ 8 937 hectares de propriétés rurales situées en Australie occidentale. Ses propriétés sont financées par une combinaison de capitaux propres des porteurs de parts et de financement par emprunt. Les filiales du Trust comprennent Kalgoorlie Apartment Hotel Syndicate, Murray Bourse Mall Property Trust, ALT No 1 Trust, LT Sub Trust No 4 et ALT Sub Trust No 5.

Secteur Développement et opérations immobilières