Agrinam Acquisition Corporation est une société d'acquisition à but spécifique. La société est constituée dans le but d'effectuer, directement ou indirectement, l'acquisition d'une ou plusieurs entreprises ou actifs, par le biais d'une fusion, d'un arrangement, d'un échange d'actions, d'une acquisition d'actifs, d'un achat d'actions, d'une réorganisation ou de toute autre combinaison d'affaires similaire. La Société a l'intention de concentrer ses recherches sur une ou plusieurs entreprises qui opèrent dans l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord, soit dans le secteur primaire (avec un accent sur les super-aliments et les produits de spécialité), soit dans le secteur à valeur ajoutée (avec un accent sur la technologie alimentaire ainsi que sur les vins et spiritueux). La société a également l'intention de cibler des entreprises qui ont adopté des pratiques et des technologies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Secteur Sociétés holdings