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    ALAGP   FR0013452281

AGRIPOWER FRANCE

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AGRIPOWER France : Document AMF CP. 2022DD873805

30/11/2022 | 04:10
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2022DD873805

29 novembre 2022

FR0013452281 - DD154346

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

André Leblancs, PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AGRIPOWER FRANCE SA

LEI : 969500ORJQVJW46DED41

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 25 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : ATTRIBUTION GRATUITE ACTIONS

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013452281

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 35 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 35 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 29 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Agripower France SA published this content on 29 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 November 2022 03:02:34 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2023 20,0 M 20,7 M -
Résultat net 2023 1,13 M 1,17 M -
Tréso. nette 2023 5,93 M 6,13 M -
PER 2023 27,3x
Rendement 2023 -
Capitalisation 31,5 M 32,6 M -
VE / CA 2023 1,28x
VE / CA 2024 0,76x
Nbr Employés 20
Flottant 77,0%
Graphique AGRIPOWER FRANCE
Durée : Période :
AGRIPOWER France : Graphique analyse technique AGRIPOWER France | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AGRIPOWER FRANCE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 9,00 €
Objectif de cours Moyen 12,90 €
Ecart / Objectif Moyen 43,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
André Leblancs Chief Executive Officer
Éric Lecoq Chairman
Nicolas Tapp Operational Manager
Laëtitia Lemoine Director, Manager-Organization & Process
François Gerber Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AGRIPOWER FRANCE15.68%33
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.-21.36%23 984
SIEMENS ENERGY AG-30.19%11 652
MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED2.49%8 399
GOODWE TECHNOLOGIES CO., LTD.1.24%5 856
ARRAY TECHNOLOGIES, INC.37.73%3 252