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    ALAGP   FR0013452281

AGRIPOWER FRANCE

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AGRIPOWER France : Document AMF CP. 2023DD915433

16/06/2023 | 18:26
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2023DD915433

16 juin 2023

FR0013452281 - DD167226

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LYCE CONSEIL SAS personne morale liée à Eric LECOQ, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : AGRIPOWER FRANCE SA

LEI : 969500ORJQVJW46DED41

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 juin 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 5.1000 Euro

VOLUME : 400.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 5.1000 Euro

VOLUME : 400.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 juin 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Agripower France SA published this content on 16 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2023 16:25:02 UTC.


© Publicnow 2023
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PER 2023 34,7x
Rendement 2023 -
Capitalisation 18,2 M 19,9 M -
VE / CA 2023 0,93x
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Nbr Employés 19
Flottant 79,8%
Graphique AGRIPOWER FRANCE
Durée : Période :
AGRIPOWER France : Graphique analyse technique AGRIPOWER France | Zonebourse
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Tendances analyse technique AGRIPOWER FRANCE
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TendancesHaussièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
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Objectif de cours Moyen 8,10 €
Ecart / Objectif Moyen 55,8%
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Dirigeants et Administrateurs
André Leblancs Chief Executive Officer
Erlé Tenk Director-Finance & Legal
Éric Lecoq Chairman
Nicolas Tapp Director-Technical, Research & Development
François Gerber Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AGRIPOWER FRANCE-38.10%20
SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD.-0.92%22 964
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