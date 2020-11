18 NOVEMBRE 2020



La société Agripower France, acteur leader de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, annonce la mise en exploitation d'une nouvelle unité collective de méthanisation, Agrigaz, situé à Vire dans le Calvados (14), l'une des plus importantes unités collectives de l'Ouest de la France.



Une nouvelle unité de méthanisation collective par Agripower dans l'ouest

Le site d'Agrigaz, situé dans le Calvados, est une unité de méthanisation collective, portée par 40 agriculteurs et un industriel de du secteur agro-alimentaire (La Normandise), qui en détiennent 90%. Cette unité représente pour les partenaires un investissement de 11M€, dont 4M€ de chiffre d'affaires pour la société Agripower.

Avec cette nouvelle unité collective, Agripower renforce sa présence sur son territoire d'origine qu'est l'Ouest de la France et confirme sa place d'acteur leader du secteur.



Agrigaz, l'une des plus grandes unités de méthanisation collective en France

Le site Agrigaz est à ce jour, par ses caractéristiques techniques, l'une des plus importantes de l'ouest de la France. La mise en service, achevée en octobre 2020, confirme une production, en rythme de croisière estimée à près de 2,5 millions de mètres cubes de biométhane par an injectés dans le réseau public de distribution de gaz naturel (soit l'équivalent des besoins en chauffage d'environ 1 700 foyers).

Cette nouvelle unité de méthanisation collective se distingue à la fois par sa taille, méthaniseur le plus important autorisé en Normandie, et par la valorisation de chaleur fatale produite par une usine voisine, l'entreprise Normandie. La valorisation de la chaleur fatale se fait au travers d'un réseau de chaleur de plus de 2 km, auquel est couplée une batterie de 12 pompes à chaleur géothermiques. Ainsi, l'usine de méthanisation récupère la chaleur pour hygiéniser les sous-produits animaux traités sur site afin d'en éliminer les germes pathogènes.

Les caractéristiques techniques du l'unité sont :

84 720 T/an d'intrants (y compris recirculation) ;

3 lignes d'incorporation indépendantes (avec hygiénisation des effluents en amont) ;

13 308 m3 de Digestion (via 3 digesteurs en parallèle).



Un outil d'économie durable

Cette unité utilise les déchets et sous-produits de l'agriculture ou encore de l'industrie agro-alimentaire afin de produire du gaz (biométhane) qui est injecté dans le réseau à destination des foyers, des usines ou des véhicules roulant au gaz naturel.

Les résidus solides, une fois le biogaz extrait des déchets, également appelés digestats de méthanisation, sont valorisés par épandage sur quelques 4000 hectares répartis sur 3 départements. Ils sont stockés sur site ou, lors des périodes d'interdiction d'épandage (environ 4 mois par an), dans les 62 ouvrages de stockage spécialement aménagés, répartis à proximité des terrains à épandre.



Eric Lecoq, Président-directeur général d'Agripower France commente : « Nous sommes fiers qu'Agripower ait été choisi pour accompagner le développement d'une unité collective d'une telle dimension. Il s'agit là d'une référence technique de premier plan pour notre entreprise, mais également d'un signe encourageant du bon développement du marché de la méthanisation collective en France. Malgré la période d'incertitude liée à la crise de la Covid-19, Agripower réaffirme sa capacité à faire aboutir les projets d'envergure que lui confient ses clients. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020/2021 – 15 mars 2021

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, en croissance de +7%.



