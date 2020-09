15 septembre 2020



La société Agripower France (« Agripower »), acteur de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires à 7,7 M€, en croissance de 7%, pour l'exercice 2019-2020, clos le 30 juin 2020.



En M€ 2019-2020 2018-2019 Var. en % Chiffre d'affaires annuel 7,7 7,2 +6,8%



CHIFFRE D'AFFAIRES 2019-2020 À 7,7 M€, EN CROISSANCE DE 7% DANS UN ENVIRONNEMENT DÉGRADÉ AU SECOND SEMESTRE

L'excellente dynamique enregistrée sur le premier semestre, avec un chiffre d'affaires semestriel de 5,2 M€[1], soit plus de 70% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2018-2019, a été fortement ralentie par l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement mise en œuvre de mars à mai 2020. Le chiffre d'affaires du second semestre ressort à 2,5 M€, traduisant un net ralentissement des chantiers d'unités de méthanisation, lié aux difficultés d'approvisionnement en matériel et d'intervention de sociétés tierces sur les sites.

Au cours de l'exercice 2019-2020, Agripower a livré 1 unité collective et 14 unités individuelles. Au 30 juin 2020, et après la revue annuelle des contrats signés, sur 99 projets signés actifs, 25 unités de méthanisation sont en cours d'installation (dont 24 unités individuelles) et 74 unités sont dans la phase d'étude/ingénierie.



MAINTIEN DU CARNET DE COMMANDES À UN NIVEAU ÉLEVÉ : 29,5 M€ AU 30 JUIN 2020

L'activité commerciale, notamment sur les unités de méthanisation individuelles, a également été largement perturbée dans la crise sanitaire et la période de confinement. Néanmoins, Agripower a poursuivi son développement commercial sur l'exercice 2019-2020, avec la signature de 21 nouveaux projets (dont 21 unités de méthanisation individuelle) et l'élargissement d'un chantier de méthanisation collective, pour un montant global de 6,3 M€.

Au 30 juin 2020, la société disposait ainsi d'un carnet de commandes élevé de 29,5 M€[2], à réaliser d'ici 2022, soit près de 4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice écoulé.



CONFIANCE RÉITERÉE DANS LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE À MOYEN TERME

Depuis la fin du confinement, Agripower a repris progressivement les installations d'unités de méthanisation individuelles. La société œuvre activement à la mise en chantier de nouveaux projets de méthanisation collective, sur lesquels elle avait observé, au sortir de la période de confinement, des délais administratifs plus importants, délais qui tendent aujourd'hui à se normaliser.

Parallèlement, Agripower observe, depuis quelques mois, une activité commerciale plus favorable avec de nombreux projets à l'étude en méthanisation collective et des prises de commande en méthanisation individuelle de retour à un niveau similaire à la période pré-crise sanitaire.

Cette dynamique de croissance retrouvée est soutenue par le renforcement récent des équipes techniques et commerciales (passage de 8 à 12 collaborateurs sur l'exercice) visant d'une part, à accentuer les efforts commerciaux et d'autre part à accompagner la croissance planifiée de l'activité dans la réalisation des projets.

Idéalement positionné sur un marché dont l'essor est porté par la nécessité de la transition énergétique, Agripower dispose toujours de belles perspectives de développement et de profitabilité à moyen terme.

Fort d'une situation financière saine, Agripower poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de croissance avec l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 40 M€ en 2024 et de devenir l'un des acteurs majeurs de la transition énergétique en France.



Prochain communiqué : Résultats de l'exercice 2019-2020 – Jeudi 15 octobre 2020

Retrouvez toute l'information sur le site www.agripower-france.com



À PROPOS D'AGRIPOWER

Créé en 2012, Agripower est un intégrateur de solutions de méthanisation, notamment en milieu agricole, qui accompagne ses clients sur la conception et la réalisation d'unités de méthanisation.

Acteur de la transition énergétique inclusive, Agripower développe des unités de méthanisation, procédé permettant de transformer des matières intrants organiques (déchets) en biogaz. Agripower se positionne sur deux segments de la méthanisation : d'une part les solutions de méthanisation collective, à destination des collectivités, des groupes d'agriculteurs ou de l'industrie (agroalimentaire), et d'autre part les produits de méthanisation individuelle pour les exploitations agricoles de tailles intermédiaires. Avec plus de 50 unités individuelles ou collectives, installées et fonctionnelles, Agripower est l'un des leaders français sur ses marchés.

En 2019-2020, Agripower a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros.

[1] La société ne dispose pas de référentiel comparable semestriel pour l'exercice 2018-2019

[2] Sur la base des projets signés actifs au 30 juin 2020

