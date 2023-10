AGRIPOWER France est spécialisé dans la conception, le développement et l'installation d'unités de méthanisation individuelles et collectives pour les exploitations agricoles. L'activité du groupe s'organise autour de 3 pôles : - ingénierie et installation d'unités de méthanisation individuelles : 45 unités installées au 30/06/2020 pour un total de 1 639 kWe ; - ingénierie et installation d'unités de méthanisation collectives : 5 unités installées pour un total de 2 999 kWe ; - prestations de services après-vente. La totalité % du CA est réalisée en France.