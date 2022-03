Communiqué de presse

15 mars 2022

Agripower France, acteur leader de la méthanisation, obtient le label Qualimétha®

Nantes, le 15 mars 2022 - Agripower France (« Agripower ») (FR0013452281 / Mnémonique : ALAGP), acteur leader de la transition énergétique et intégrateur de solutions de méthanisation individuelle et collective, annonce sa labélisation Qualimétha®.

LE LABEL QUALIMÉTHA® : ÉMERGENCE D'UN STANDARD DE QUALITÉ DE LA FILIÈRE MÉTHANISATION

Le label Qualimétha®, développé par l'ATEE (Association Technique Energie et Environnement) émane d'une volonté de fiabiliser les installations de méthanisation en capitalisant sur les bonnes pratiques de conception et de construction. Il permet de promouvoir la filière du biogaz tout en répondant à l'idée d'une agriculture durable. L'objectif est de fournir aux porteurs de projets des solutions fiables et de donner de la visibilité aux acteurs du marché engagés dans une démarche de qualité.

L'ADEME (l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) soutient et contribue au développement du label Qualimétha® au sein du marché de la méthanisation. Cette labélisation de qualité, auprès des professionnels de ce secteur, va également permettre de faciliter les démarches auprès de l'ADEME et des pouvoirs publics ainsi que vis-à-vis des acteurs du financement et de l'assurance.

Cette labélisation prévoit une révision tous les trois ans pour permettre de s'adapter aux évolutions croissantes de méthanisation.

AGRIPOWER : UN ACTEUR RECONNU ET ENGAGÉ

Depuis sa création, Agripower a eu à cœur de garantir la qualité, la durabilité et la sécurité de ses unités de méthanisation (plus de 77 sites opérationnels en France). « La labélisation Qualimétha® d'Agripower récompense les efforts de notre société pour fournir à ses clients la plus grande qualité de service sur l'ensemble de la chaîne de valeurs : à savoir l'étude de faisabilité, l'ingénierie financière et contractuelle, le management de projet en passant par l'excellence dans la construction et la maintenance de nos installations » déclare Eric LECOQ, Président du Conseil d'Administration.

Sur le marché porteur de la méthanisation, dont l'essor est porté par la nécessité de la transition énergétique, la labélisation Qualimétha® d'Agripower est un atout complémentaire pour la société dans sa stratégie de développement.

