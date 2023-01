Agripower : poursuit sa forte dynamique commerciale

Agripower poursuit sa très bonne dynamique commerciale en méthanisation individuelle, avec une offre et une expertise parfaitement en phase avec les attentes des agriculteurs. Sur le premier semestre 2022-2023, la société a signé 22 nouveaux projets (vs 14 au premier semestre 2021-2022) pour un montant de chiffre d’affaires cumulé de 6,1 millions d'euros en progression de 59,1% par rapport au premier semestre 2021-2022 (3,8 millions d'euros). Cette performance s'inscrit dans la continuité de la bonne dynamique enclenchée lors de l'exercice précédent.



L'offre de financement Agripower Partner continue également de rencontrer un fort intérêt et a été mise en œuvre dans 4 des commandes signées sur ce premier semestre 2022-2023, jouant pleinement son rôle facilitateur dans le déclenchement de projets.



Agripower a signé durant ce semestre 1 commande pour le développement et l'installation d'une unité de méthanisation collective dans les Hauts-de-France, un projet au cœur d'une exploitation agricole. Ce projet représente un montant de 1,4 million d'euro.



Au total, la prise de commandes depuis le début de l'exercice s'élève, pour ces 23 projets, à 7,5 millions d'euros, soit une progression de 19,2% par rapport à la prise de commandes du premier semestre de l'exercice précèdent de 6,3 millions d'euros.