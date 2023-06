Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et d'oléagineux. Suite à sa fusion avec Harmelia, AgroGeneration est aujourd'hui classé parmi les plus grandes entreprises agricoles d'Ukraine. L'activité principale de l'entreprise est la culture de céréales et d'oléagineux. Elle exploite près de 60 000 hectares de terres agricoles de haute qualité dans l'est de l'Ukraine.

Secteur Pêche et agriculture