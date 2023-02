Agrogeneration : Information sur la situation en Ukraine

Paris, le 10 février 2023

AgroGeneration, producteur de céréales et d'oléagineux basé en Ukraine, fait le point sur la situation actuelle de la Société et informe le marché des dates prévues de publication des résultats annuels 2022.

Activités du Groupe et contexte commercial actuel

Fin janvier 2023, AgroGeneration a terminé la récolte 2022, plus précisément la récolte du maïs. Ce retard dans la récolte a été causé par les difficultés météorologiques (pluies abondantes) à l'automne 2022, comme indiqué dans le communiqué du 30 novembre 2022. Le rendement net du maïs s'élève à 8,2 tonnes/ha, et la production nette totale des cultures atteint 8 400 tonnes. Fin décembre 2022, le Groupe a terminé la récolte de tournesol et de soja avec environ 480 tonnes de soja produites avec un rendement net moyen de 2,5 tonnes/ha. Le rendement net du tournesol s'élève à 2,0 tonnes/ha, et la production nette des cultures atteint environ 24 000 tonnes.

AgroGeneration. Estimations de la production agricole 2022 (au 26 janvier 2023) :

Culture 2021 réalisé 2022 estimé Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes/ha Hectares récoltés Production nette, tonnes Rendement net, tonnes/ha Blé 27,913 108,282 3,9 15,858 46,830 3,0 Soja 661 979 1,5 196 482 2,5 Tournesol 25,971 51,262 2,0 11,736 24,047 2,0 Maïs 1,010 4,035 4,0 1,029 8,403 8,2 Pois 496 1,398 2,8 - - - TOTAL 56,051 165,956 3,0 28,818 79,762 2,8

Au total, selon les dernières estimations, le Groupe a réussi à récolter 79 800 tonnes de la récolte 2022. Le volume de production plus de deux fois inférieur par rapport aux résultats de 2021 est principalement attribué à la perte des exploitations agricoles d'environ 27 000 ha en raison de la guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022. La qualité des cultures a été affectée à la fois par les difficultés liées à la guerre et par les conditions météorologiques pendant la saison de production.

Avec l'ouverture partielle des ports ukrainiens de la mer Noire dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire en août 2022, le Groupe a réussi à reprendre une partie de ses activités d'exportation. Il convient de souligner que, tout en fournissant des incitations à l'exportation de produits agricoles depuis l'Ukraine, l'initiative est considérablement entravée par les retards d'inspection et les embouteillages. Il existe également un risque que l'accord sur les céréales ne soit pas prolongé en mars 2023 en raison du degré élevé d'incertitude concernant l'évolution de la guerre. Les ventes par des voies alternatives aux routes d'exportation de la mer Noire sont fortement limitées en raison des obstacles infrastructurels des installations d'exportation ferroviaires, automobiles et fluviales en Ukraine. Les ventes locales en Ukraine sont considérablement limitées par des difficultés logistiques, une faible demande des producteurs locaux en raison d'une offre excédentaire de céréales et/ou de l'incapacité liée à la guerre de poursuivre les activités. Au total, à ce jour, le Groupe a réussi à vendre jusqu'à 60 % de la récolte 2022, dont plus de 75 % de blé, et plus de 40 % de tournesol.

À ce jour, l'état du blé d'hiver, semé à l'automne 2023, est bon, soutenu par un hiver chaud et, par conséquent, des conditions météorologiques favorables pour les semis. Pour rappel, le Groupe a réussi à semer environ 6 000 hectares en blé d'hiver, une surface près de deux fois inférieure à celle initialement prévue en raison des pluies abondantes de septembre-octobre 2022.

A l'heure actuelle, l'environnement commercial d'AgroGeneration reste difficile, instable et incertain. Depuis début octobre 2022 et à la date de cette publication, il a été impossible de reprendre les activités dans les bureaux du Groupe à Kyiv et Kharkiv en raison des attaques massives de missiles russes sur les infrastructures énergétiques critiques ukrainiennes, suivies de pannes d'électricité et de l'absence de réseaux mobiles et de connexion Internet, ainsi que du chauffage et de l'eau. En conséquence, le personnel de la Société continue de travailler à distance pour éviter tout risque pour la sécurité des personnes. Depuis le début de la guerre, 16 salariés du Groupe ont été mobilisés dans les Forces armées de l'Ukraine ou ont rejoint la Défense Territoriale. A ce jour, le Groupe continue d'apporter son soutien à ses collaborateurs et à leurs familles, ainsi qu'aux défenseurs de l'Ukraine.

Comptes annuels 2022

Il reste peu probable qu'AgroGeneration puisse respecter l'échéance prévue pour la publication des comptes 2022 du Groupe (prévue au 30 avril 2023). La convocation de l'Assemblée Générale des actionnaires en charge d'examiner et d'approuver ces états financiers sera également reportée. Le Groupe continuera en parallèle à tenir le marché informé de la date de publication dès qu'il aura plus d'informations.

De plus, dans le contexte de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie qui a débuté en février 2022 et se poursuit toujours, les commissaires aux comptes des filiales ukrainiennes ne seront pas en mesure de mettre en œuvre les procédures d'audit nécessaires pour émettre une opinion sur les comptes de ces sociétés. L'accès aux sites et aux pièces justificatives reste matériellement impossible (comme déjà indiqué à propos des bureaux de Kharkiv et de Kiev), soit trop risqué car les activités du Groupe sont principalement situées en première ligne (la région de Kharkiv), où la part des zones minées est parmi les plus élevées en Ukraine, et les frappes de missiles et d'artillerie se poursuivent de façon régulière. De ce fait les commissaires aux comptes du Groupe ne seront très probablement pas en mesure d'obtenir une opinion sur les comptes des sociétés opérationnelles en Ukraine. Dans ce contexte, la quasi-totalité des activités et des actifs du Groupe étant basés en Ukraine, notamment en zone de conflit, et tant que les activités militaires se poursuivront, les commissaires aux comptes serons dans l'impossibilité de certifier les comptes consolidés et les comptes annuels au 31 décembre 2022.

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 30 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine.

Retrouvez toutes les informations sur le site AgroGeneration : www.AgroGeneration.com.

Recevez gratuitement toute l'information financière d'AgroGeneration par e-mail en vous inscrivant sur www.actusnews.com



AgroGeneration

+33 (0) 1 55 27 38 40

investisseurs@AgroGeneration.com

www.AgroGeneration.com

Actus Finance

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 72

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lG2flZhsY2uZmp+cacltbWhsa5yXmZaUamXGm2iba8iUm21jx5mWZ5TJZnBpmmln

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78541-cp_agg_information-sur-la-situation-en-ukraine-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews