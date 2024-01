Paris, le 26 janvier 2024

AgroGeneration informe le marché de l'état d'avancement de l'audit des résultats annuels du Groupe pour l'exercice 2023 et du calendrier prévu pour la publication de ces résultats.

Les auditeurs en charge d'examiner les comptes des filiales ukrainiennes du Groupe continuent de faire face à des difficultés considérables en raison de l'invasion militaire russe en Ukraine, lancée en février 2022. La situation actuelle ne permet pas d'accéder en toute sécurité aux sites et aux documents justificatifs, compte tenu notamment du fait que les activités du Groupe sont situées près de la ligne de front, plus précisément dans la région de Kharkiv. La zone reste très instable, avec des frappes régulières de missiles et d'artillerie. Tout au long de l'année 2023, la région a connu une moyenne de 5 alertes aériennes par jour, d'une durée totale de 4 heures. En janvier 2024, l'intensité des attaques a augmenté, avec 7 alertes aériennes par jour, d'une durée totale de plus de 6 heures (se référer au tableau ci-dessous pour plus de détails).

Par conséquent, les auditeurs du Groupe se trouvent dans l'incapacité de formuler une opinion sur les comptes des sociétés d'exploitation ukrainiennes. Étant donné que la majorité des activités et des actifs du Groupe sont situés en Ukraine, en particulier près de la ligne de front, et compte tenu des hostilités en cours, les auditeurs ne seront pas en mesure de certifier les comptes consolidés et les comptes annuels au 31 décembre 2023.

Statistiques sur les alertes aériennes dans les régions de Kharkiv et Kyiv

Toute la période de la guerre (24.02.2022 –23.01.2024) 2023 Période 01.01.2024-23.01.2024 Nombre de jours 699 365 23 Kharkiv Kyiv Kharkiv Kyiv Kharkiv Kyiv Nombre d'alertes aériennes 3,413 2,528 1,657 886 153 76 Nombre moyen d'alertes par jour 5 4 5 2 7 3 Durée totale des alertes aériennes, heures 2,791 1,591 1,307 647 148 53 Durée moyenne des alertes aériennes, heures/jour 4.0 2.3 3.6 1.8 6.4 2.3 Nombre d'explosions signalées 804 293 381 175 36 12 Nombre moyen d'explosions par jour 1 0.4 1 0.5 2 0.5 Nombre d'attaques d'artillerie 2,657 - 2,283 - 269 - Nombre moyen d'attaques d'artillerie par jour 4 - 6 - 12 -

Source: https://air-alarms.in.ua/en

La Société fera ses meilleurs efforts pour publier ses états financiers fin avril 2024, dans le respect des délais légaux. Néanmoins, la direction de la Société n'est pas en mesure de garantir le respect de ces délais de publication prévus. Cette incertitude résulte des conditions de force majeure liées à la guerre en Ukraine, et qui se poursuit encore à la date de ce communiqué.

Compte tenu de ces circonstances difficiles, la Société s'engage à continuer à tenir le marché informé de toute nouvelle évolution substantielle de son activité.

A propos d'AGROGENERATION

Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. L'activité principale de la société est l'agriculture céréalière, exploitant près de 30 000 hectares de terres agricoles de grande qualité dans l'Est de l'Ukraine.

Retrouvez toutes les informations sur le site AgroGeneration : www.AgroGeneration.com

Recevez gratuitement toute l'information financière d'AgroGeneration par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com



AgroGeneration

+33 1 55 27 38 40

investisseurs@AgroGeneration.com

www.AgroGeneration.com

Actus Finance

Anne-Pauline Petureaux, Relations investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 72

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZltY8qXZmjGm5+cl5hrmJdpnJqSmJWZaJXKlGpuZciYaG5jyJpjb5aZZnFknWxm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83870-cp_agg_publication-des-comptes-annuels-2023_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews