(Alliance News) - Agronomics Ltd a fait état mercredi d'une baisse de la valeur nette des actifs par action au cours du semestre et d'une chute des revenus d'investissement.

La société de capital-risque basée sur l'île de Man, qui investit dans le domaine de l'agriculture cellulaire, a déclaré que sa valeur d'actif net au 31 décembre s'élevait à 16,90 pence par action, soit une baisse de 0,2 % par rapport à 16,94 pence au 30 juin.

Les actions d'Agronomics étaient en baisse de 0,8 % à 9,62 pence mercredi vers midi à Londres.

Agronomics a déclaré que les revenus d'investissement, y compris les intérêts des prêts et les plus-values nettes non réalisées, s'élevaient à 696 120 GBP pour le semestre, en baisse par rapport aux 19,9 millions de GBP de l'année précédente.

Le président exécutif Jim Mellon a déclaré que la société a passé le semestre "en se concentrant sur le soutien de son portefeuille existant par le biais d'investissements de suivi", et que "les conditions financières générales restent difficiles".

Agronomics a enregistré une perte nette de 437 924 GBP, contre un bénéfice de 18,6 millions de GBP l'année précédente.

La société disposait d'un solde de trésorerie de 5 millions de livres sterling au 31 décembre, contre 18,2 millions de livres sterling au 30 juin.

À l'avenir, a déclaré Mellon, Agronomics "prévoit un certain nombre de développements positifs au sein du portefeuille au cours de l'année 2024".

"Les premières approbations réglementaires pour le champ ayant maintenant été accordées dans des juridictions majeures telles que les États-Unis, nous sommes convaincus qu'en 2024, nous assisterons à d'autres approbations réglementaires et partenariats commerciaux... il est [également] prévu que plusieurs sociétés du portefeuille réalisent des tours de financement importants leur fournissant le capital dont elles ont besoin pour continuer à améliorer leurs processus et pousser leur production vers la parité des coûts avec les méthodes de production conventionnelles", a ajouté Mellon.

Mercredi également, Agronomics a annoncé que la société de portefeuille California Cultured Inc. avait conclu un accord de partenariat avec "le plus grand fabricant de chocolat du Japon", Meiji Co Ltd.

L'accord, d'une durée de 10 ans, prévoit la fourniture et l'intégration de la poudre de cacao au flavanol de California Cultured dans divers produits chocolatés destinés aux marchés japonais et américain. Agronomics a déclaré que c'était la première fois que du cacao cultivé sur cellules entrait sur un marché mondial.

"Ce partenariat marque une étape importante dans la transition en cours vers le développement de systèmes de production alimentaire durables", a déclaré M. Mellon. "Il illustre parfaitement la façon dont la biofabrication apporte une solution viable aux problèmes environnementaux et éthiques associés à la production agricole industrielle, tout en répondant aux besoins des grandes multinationales de l'agroalimentaire."

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

