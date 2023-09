Agronomics Ltd - société de capital-risque basée sur l'île de Man, qui investit dans le domaine de l'agriculture cellulaire - déclare que la société SuperMeat The Essence of Meat Ltd, qui fait partie de son portefeuille, a satisfait aux normes kasher pour sa lignée cellulaire de poulet. C'est la première fois que la volaille cultivée est reconnue comme casher. Elle affirme que ce développement ouvre un "débouché mondial considérable" sur le marché casher. Agronomics a investi 12,5 millions de dollars dans SuperMeat et détient une participation de 7,8 %.

Jim Mellon, cofondateur et directeur exécutif d'Agronomics, déclare : "Nous sommes ravis que notre société de portefeuille, SuperMeat, ouvre la voie à la certification casher des produits à base de viande cultivée. Cela démontre la nature avant-gardiste de la technologie de SuperMeat, ainsi que la capacité d'Agronomic à identifier les principaux innovateurs dans le domaine de l'agriculture cultivée. "

Cours actuel de l'action : en hausse de 2,1 % à 9,95 pence jeudi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 38%.

