(Alliance News) - Agronomics Ltd a corrigé mercredi les détails de son investissement dans le prochain cycle de financement de Meatable BV, après avoir annoncé sa participation mardi.

Agronomics, société de capital-risque spécialisée dans l'agriculture cellulaire, a déclaré qu'elle investirait dans le cycle de financement de série B de 30 millions d'euros de Meatable, basée à Delft, aux Pays-Bas, qui est une société de biotechnologie spécialisée dans la viande cultivée. Auparavant, Agronomics avait indiqué que le tour de table de Meatable s'élevait à environ 35 millions d'euros.

Elle a également ajouté que le financement serait effectué en utilisant des liquidités provenant de ses propres ressources et en recevant 200 bons de souscription pouvant être exercés à tout moment au cours des cinq prochaines années à un prix par action équivalent à celui de la souscription.

Entre-temps, Agronomics a corrigé qu'après un investissement initial de 2 millions d'euros en 2019, suivi de 1 million d'euros en 2020 et de 2,2 millions d'euros en 2021, Agronomics détient maintenant une participation de 6,5 % dans Meatables. Agronomics avait précédemment déclaré que sa participation atteindrait 6,7 %.

Agronomics a également indiqué qu'Invest-NL, un fonds d'impact néerlandais, s'est également joint au cycle de financement, contribuant à hauteur de 15 millions d'euros aux côtés des investisseurs existants. L'entreprise avait précédemment indiqué qu'Invest-NL contribuerait à hauteur de 17 millions d'euros.

Agronomics a également précisé qu'elle avait collaboré avec son véhicule d'investissement New Agrarian Company Ltd dans le cadre du cycle de financement. Auparavant, Agronomics avait déclaré que le tour de table de Meatable avait été mené conjointement avec New Agrarian.

Mardi, Agronomics a déclaré que le financement serait utilisé pour améliorer les processus de production de Meatable et accélérer son programme commercial. À partir de Singapour, les saucisses et les boulettes de porc de Meatable seront disponibles dans certains restaurants et détaillants à partir de 2024.

Dans une annonce séparée, Agronomics a déclaré mardi que sa société de portefeuille, Clean Food Group Ltd, a entamé une nouvelle collaboration stratégique avec Alianza Team - également enregistrée sous le nom de Team Foods Colombia SA.

Agronomics a investi un total de 900 500 GBP dans Clean Food Group depuis sa création, qui est actuellement comptabilisé à 6,3 millions de GBP, y compris une plus-value non réalisée sur le coût de 5,4 millions de GBP. Elle détient une participation de 31 %, sur une base entièrement diluée, dans Clean Food.

Clean Food est une entreprise de technologie alimentaire basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les solutions durables en matière d'huiles et de graisses, tandis qu'Alianza est une entreprise alimentaire sud-américaine qui exerce ses activités en Colombie, au Mexique, au Chili et aux États-Unis.

Ensemble, les entreprises développeront des produits qui répondent aux besoins de l'industrie alimentaire en matière d'huiles et de graisses "durables, fonctionnelles et compétitives en termes de coûts", afin de remplacer les ingrédients alimentaires couramment utilisés et issus de l'agriculture intensive.

Dans le cadre de cette collaboration stratégique, Alianza a accepté d'investir dans l'actuel tour de table de Clean Food (pré-série A). La valeur de l'investissement n'a pas été divulguée, mais Agronomics a indiqué que le tour de table devrait être clôturé ce mois-ci.

Les actions d'Agronomics ont augmenté de 2,5 % à 10,40 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

