Orcadian Energy PLC - société de développement pétrolier et gazier - Le mardi de la semaine dernière, Orcadian Energy PLC a déclaré s'être vu offrir une nouvelle licence dans le sud de la mer du Nord en plus des deux licences de la mer du Nord centrale offertes par l'Agence de transition de la mer du Nord britannique en janvier. "La licence SNS contient une découverte existante à haute teneur en inertes (Earlham) et une perspective intéressante non forée (Clover)," dit-elle.

Infrastructure India PLC - fonds d'infrastructure investissant directement dans des actifs en Inde - signale l'extension des dates d'échéance de toutes ses facilités de crédit. Il s'agit du prêt à terme de IIP Bridge Facility LLC, du prêt pour fonds de roulement accordé par GGIC Ltd et du prêt relais accordé par Cedar Valley Financial. "Le prêt à terme a également été augmenté de 2,5 millions d'USD pour les besoins généraux du fonds de roulement et le financement de ses actifs sous-jacents", indique la société. La date d'échéance du prêt a été reportée au 15 juillet. Le capital du prêt à terme s'élève désormais à 121,5 millions d'USD.

Asian Energy Impact Trust PLC - société d'investissement axée sur les infrastructures énergétiques durables en Asie - Reçoit 5,6 millions d'USD de son investissement dans Negros Island Solar Power Inc. La société ajoute : "Les fonds reçus proviennent d'une collaboration réussie avec les copropriétaires afin d'approuver un rachat partiel des actions de NISPI. Suite à ce remboursement, le niveau de propriété économique et le pourcentage de droits de vote qu'AEIT détient dans NISPI restent inchangés. Sur une base pro forma, le retour est globalement neutre en termes de valeur nette d'inventaire pour la société".

Agronomics Ltd - société de capital-risque qui investit dans des sociétés d'agriculture cellulaire - La société de portefeuille Good Dog Food Ltd, ou Meatly, atteint une étape "significative". Il s'agit de "développer un milieu de culture sans protéines ne coûtant qu'une livre par litre". Selon Agronomics, "le milieu de culture est un élément essentiel de la production de viande cultivée, car il fournit aux cellules les nutriments nécessaires à leur viabilité et à leur prolifération in vitro". Elle ajoute : "Les coûts des milieux de culture représentent une part importante de la production de viande cultivée : "Les coûts des milieux de culture représentent une part importante des coûts de production de la viande cultivée et leur réduction est un obstacle bien connu auquel l'industrie est confrontée lorsqu'elle cherche à passer à l'échelle supérieure et à atteindre la parité de prix avec les produits carnés conventionnels. Agronomics note que les composants moyens comprennent "du sérum bovin fœtal et de l'albumine". L'offre de Meatly n'utilise cependant pas ces composants. Son "milieu de culture sans protéines à l'échelle industrielle est économiquement viable", ajoute Agronomics.

Centaur Media PLC - Groupe de conseil aux entreprises basé à Londres - Waterland Private Equity Investments annonce mardi qu'il ne fera pas d'offre pour Centaur. Cette décision fait suite à une "manifestation d'intérêt très préliminaire" de Waterland en avril.

