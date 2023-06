Agronomics note que l'USDA approuve les produits cultivés sur cellules d'Upside

(Alliance News) - Agronomics Ltd a déclaré vendredi que la société californienne Upside Foods Inc est devenue la première entreprise de viande cultivée en laboratoire à obtenir l'approbation de l'étiquette du ministère américain de l'Agriculture, ce qui, selon elle, constitue une "étape importante" pour l'industrie.

Agronomics est une société de capital-risque basée sur l'île de Man qui investit dans les protéines alternatives, en se concentrant sur l'agriculture cellulaire et la viande cultivée. La viande cultivée est produite par la culture in vitro de cellules animales et non à partir d'animaux abattus.

Agronomics a déclaré que l'USDA avait accordé l'autorisation d'étiquetage à Upside lundi. Cette autorisation permet à Upside d'étiqueter ses produits à base de poulet cultivé sur cellules comme étant propres à la consommation aux États-Unis. Upside avait déjà été la première entreprise à voir ses produits de viande cultivée sur cellules désignés comme propres à la consommation par la Food & Drug Administration (FDA) le 17 novembre de l'année dernière.

"C'est une première pour une entreprise de viande cultivée sur cellules et cela représente un grand pas en avant pour l'ensemble de l'industrie", a déclaré Agronomics.

Agronomics espère maintenant que l'USDA accordera une autorisation d'inspection aux installations de production d'Upside à Emeryville, en Californie. L'octroi de l'inspection confirmerait que l'installation répond aux exigences fédérales américaines en matière d'exploitation des installations de viande et de volaille, et permettrait à Upside d'obtenir l'autorisation complète de vendre ses produits sur le marché américain.

Agronomics s'est dit "confiant" dans le fait que d'autres producteurs de viande cultivée obtiendront l'agrément de la FDA et de l'USDA "dans les années à venir". Elle prévoit que la viande cultivée pourrait être disponible sur 35 % du marché mondial de la viande d'ici 2040.

"Cela indique clairement la direction positive que prend notre secteur et nous sommes convaincus que les produits à base de viande cultivée se retrouveront bientôt sur les étals américains", a déclaré Jim Mellon, directeur exécutif d'Agronomics.

"En outre, la réglementation américaine en matière de sécurité alimentaire est l'une des plus strictes au monde, de sorte que les décisions de la FDA et de l'USDA ouvrent la voie à l'approbation de la vente de produits alimentaires cellulaires par d'autres juridictions à travers le monde.

Les actions d'Agronomics étaient en hausse de 0,5 % à 10,65 pence à Londres vendredi matin.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

