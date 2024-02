(Alliance News) - Agronomics Ltd a déclaré mardi que sa société de portefeuille Bond Pet Foods a livré deux tonnes métriques de protéines animales à Hill's Pet Nutrition Inc, une division de Colgate-Palmolive Co.

Agronomics, société de capital-risque basée sur l'île de Man, qui investit dans le domaine de l'agriculture cellulaire et détient une participation de 1,9 % dans Bond Pet Foods, a déclaré qu'il s'agissait d'une "étape majeure" pour Bond Pet Foods dans la commercialisation de sa technologie de fermentation pour les applications alimentaires destinées aux animaux de compagnie.

Selon Agronomics, l'ampleur de la livraison permettra à Hill's de formuler une variété de produits d'essai dans son centre de nutrition pour animaux de compagnie de Topeka, au Kansas, en vue d'un examen et d'une évaluation réglementaires. Ces données seront utilisées pour l'examen éventuel de l'ingrédient par le Center for Veterinary Medicine de l'US Food & Drug Administration, ainsi que pour la préparation de prototypes destinés à l'évaluation du marché.

Bond Pet Foods et Hill's ont d'abord annoncé une coentreprise en 2021 pour développer une source de protéines animales plus durables afin de répondre aux besoins alimentaires des chiens et des chats, a noté Agronomics, le dernier accord "renforçant un partenariat solide".

Jim Mellon, cofondateur et président exécutif d'Agronomics, commente : "Le partenariat commercial croissant avec Hill's, l'un des fournisseurs d'aliments pour animaux de compagnie les plus populaires aux États-Unis, montre les progrès rapides réalisés en vue de la commercialisation de ces produits. L'évaluation des prototypes et du marché est l'une des dernières étapes vers l'approbation réglementaire, et nous attendons les résultats avec impatience."

Les actions d'Agronomics étaient en baisse de 0,7 % à 10,00 pence chacune à Londres mardi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

