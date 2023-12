(Alliance News) - Agronomics Ltd a déclaré mercredi que son bénéfice annuel avait grimpé en flèche grâce à des revenus plus élevés, et a vu sa valeur nette d'inventaire augmenter.

La société de capital-risque basée sur l'île de Man, qui investit dans le domaine de l'agriculture cellulaire, a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin a augmenté de 14 % pour atteindre 16,94 pence par action, contre 14,85 pence par action l'année précédente.

Le bénéfice avant impôt a bondi à 22,4 millions de livres sterling au cours de l'exercice clos le 30 juin, contre 8,4 millions de livres sterling l'année précédente, les revenus d'investissement, y compris les plus-values nettes non réalisées, ayant plus que triplé pour atteindre 29,7 millions de livres sterling, contre 6,4 millions de livres sterling l'année précédente.

Agronomics n'a pas déclaré de dividendes, comme l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, le président Jim Mellon a déclaré que le portefeuille d'investissements de la société "est très prometteur pour la croissance future, en particulier compte tenu de l'ampleur des opportunités dans le secteur de l'agriculture cellulaire".

"Le conseil d'administration continuera également à rechercher de nouvelles opportunités conformément à sa politique d'investissement, et nous envisageons l'avenir avec confiance", a-t-il ajouté.

Les actions d'Agronomics étaient en hausse de 2,9 % à 9,62 pence chacune à Londres mercredi matin.

