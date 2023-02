Les sociétés du portefeuille d'Agronomics rejoignent l'alliance de la fermentation

Agronomics Ltd - société de capital-risque basée sur l'île de Man et axée sur les opportunités dans le domaine de l'agriculture cellulaire - déclare que ses sociétés de portefeuille, The Every Co et OnegoBio, se sont jointes à sept autres sociétés pour créer une nouvelle alliance de fermentation de précision. Explique que le groupe servira de "voix de l'industrie et de rassembleur mondial" pour l'industrie de la fermentation de précision. L'alliance, baptisée Precision Fermentation Alliance, s'attachera également à garantir que "des décisions fondées sur la science et une politique publique éclairée soient utilisées dans la réglementation des produits et technologies de fermentation de précision utilisés dans l'alimentation", indique Agronomics.

Cours actuel de l'action : 12,20 pence

Variation sur 12 mois : moins 32%

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

