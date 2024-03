Agronomics Limited est une société basée sur l'île de Man qui est engagée dans le domaine de l'agriculture cellulaire. La société opère dans le secteur naissant des aliments modernes, qui sont des alternatives respectueuses de l'environnement à la production traditionnelle de viande et de sources végétales. Elle cherche à prendre des participations dans des entreprises détenant des technologies avec propriété intellectuelle qui offrent de nouvelles façons de produire des aliments et des matériaux en mettant l'accent sur les produits historiquement dérivés des animaux. Ces technologies offrent des solutions pour améliorer la durabilité, la santé humaine, le bien-être des animaux et les dommages causés à l'environnement.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds