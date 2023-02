Des États américains et d'autres pays participent à la bataille judiciaire sur la pilule abortive.

Dans cette action en justice, déposée l'année dernière devant le tribunal fédéral d'Amarillo, au Texas, des groupes anti-avortement, dont l'Alliance pour la médecine hippocratique, affirment que la Food and Drug Administration américaine a utilisé un processus inapproprié pour approuver le médicament mifepristone en 2000, et n'a pas suffisamment pris en compte sa sécurité.

Le fait d'intenter une action en justice à Amarillo garantissait que l'affaire serait portée devant le juge de district américain Matthew Kacsmaryk, un conservateur fiable et ancien militant chrétien.

Le gouvernement a répliqué que l'approbation du médicament était pleinement étayée par des preuves, et que la contestation, 22 ans après les faits, arrive bien trop tard.

L'avortement médicamenteux attire de plus en plus l'attention depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé l'an dernier son arrêt historique Roe v. Wade de 1973, qui avait garanti le droit à l'avortement dans tout le pays. Le président Joe Biden, un démocrate, a ordonné aux agences fédérales d'élargir l'accès à l'avortement médicamenteux en réponse à cette décision.

La mifepristone est utilisée en combinaison avec un autre médicament, le misoprostol, pour l'avortement médicamenteux, qui représente plus de la moitié des avortements aux États-Unis.

Le dépôt de vendredi par 22 procureurs généraux républicains, dirigés par Lynn Fitch du Mississippi et comprenant ses pairs du Texas et de l'Ohio, était d'accord avec les plaignants pour dire que le médicament avait été approuvé de manière inappropriée. Ils ont également déclaré que certains efforts récents de la FDA pour le rendre plus accessible, y compris la politique de l'agence de 2021 permettant de le délivrer par courrier plutôt qu'en personne, pourraient violer les lois des États restreignant le médicament.

"En faisant obstruction aux jugements des représentants élus, l'agence a porté atteinte à l'intérêt public", ont-ils déclaré.

Les 22 procureurs généraux démocrates, menés par Letitia James de New York et comprenant les procureurs généraux de Californie et du Massachusetts, ont déclaré que l'approbation de la mifepristone était "conforme au consensus médical écrasant et soutenue par des preuves volumineuses". Ils ont déclaré que la suppression de l'accès au médicament obligerait les patientes à subir des avortements chirurgicaux inutiles ou les empêcherait d'avoir accès à l'avortement tout court.

D'autres parties extérieures ont également soumis des mémoires vendredi, notamment un groupe de juristes soutenant le gouvernement, et 67 membres républicains du Congrès et une coalition de groupes anti-avortement, dont Susan B. Anthony Pro-Life America, soutenant les plaignants.

La FDA et Alliance Defending Freedom, le groupe juridique conservateur représentant les plaignants, n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le procès au Texas pourrait se dérouler rapidement, car les plaignants ont demandé à Kacsmaryk, dans un document déposé vendredi, de ne pas tenir d'audience sur une ordonnance préliminaire et d'aller directement au procès.