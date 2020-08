Agta : Record: Oddo à 'Apporter à l'offre', cible relevée

21/08/2020 | 10:04

Sur le dossier Agta Record, l'analyste Oddo BHF conseille ce matin 'd'apporter à l'offre', alors que les actionnaires principaux ont annoncé hier avoir finalisé la cession de leur participation indirecte de 54% à Assa Abloy.



'Comme évoqué dans nos précédents commentaires, le prix de l'offre nous semble juste (VE/EBITDA 2020 > 13x) notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire. Nous recommandons donc d'apporter les titres à l'offre publique d'achat lorsque celle-ci sera lancée par Assa Abloy', indique le broker.



Oddo BHF remonte au passage son objectif de cours, passant de 70 à 70,6 euros.



