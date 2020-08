AGTA RECORD : les actionnaires majoritaires finalisent la cession d'agta record à ASSA ABLOY

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les associés d’Agta Finance ont finalisé la cession de leur participation indirecte de 54% dans agta record à Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur de 39% d’agta record. Celui-ci détient désormais environ 93 % du capital social et des droits de vote. Le prix d’acquisition du bloc de 54 % correspond à un prix de 70,58 euros par action du spécialiste des portes automatiques piétonnes et industrielles, valorisant la société à plus de 940 millions d’euros.Comme précédemment annoncé, Assa Abloy déposera, immédiatement après la finalisation de la cession, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions agta record cotées sur Euronext Paris non encore détenues par Assa Abloy à un prix ajusté de 70,58 euros par action agta record, lequel sera soumis à une décision de conformité de l'AMF.Immédiatement après l'acquisition, agta record déposera une demande de radiation de ses actions d'Euronext Paris.Sous réserve de l'acceptation de la demande de radiation par le Board d'Euronext Paris, la radiation interviendra rapidement à l'issue de la clôture de l'offre publique simplifiée.