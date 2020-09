OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE



VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE AGTA RECORD AG



INITIEE PAR



ASSA ABLOY EURO HOLDING AB



PRESENTEE PAR BNP PARIBAS

Etablissement présentateur et garant





PRIX DE L'OFFRE

70,58 euros par action agta record ag



DURÉE DE L'OFFRE

10 jours de négociation



Le calendrier de la présente offre publique d'achat simplifiée (ci-après l' « Offre ») sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») conformément à son règlement général.



Communiqué de presse en date du 16 septembre 2020





AMF Le présent communiqué est établi et diffusé par agta record ag en application des articles 231-27 et 231-28 du règlement général de l'AMF.





AVIS IMPORTANT

La présente Offre est également en lien avec la radiation des actions agta record ag (conformément à l'article P 1.4.2 des règles particulières applicables aux marchés réglementés français d'Euronext Paris).



En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 15 septembre 2020, apposé le visa n°20-458 en date du 15 septembre 2020 sur la note en réponse établie par agta record en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par ASSA ABLOY Euro Holding AB sur les actions agta record ag, et en lien avec la radiation de ses actions du marché d'Euronext Paris.



Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, le document « Autres Informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'agta record, déposé auprès de l'AMF le 15 septembre 2020, est mis à la disposition du public ce jour.



La note en réponse visée par l'AMF est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'agta record ag (https://www.record.group/en/home) et peut être obtenue sans frais auprès d'agta record ag (Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse).



Le document « Autres Informations » relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'agta record ag est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'agta record ag (https://www.record.group/en/home) et peut être obtenue sans frais auprès d'agta record (Allmendstrasse 24, CH-8320 Fehraltorf, Suisse).



Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier de l'Offre et Euronext Paris publiera un avis annonçant le calendrier et les principales caractéristiques de l'Offre.