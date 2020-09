Résultats consolidés semestriels (1er janvier au 30 juin) des activités poursuivies

En M€ 2020 % 2019 retraité % Variation Chiffre d'affaires 160,7 100,0% 172,8 100,0% -7% Marge brute 117,9 73,4% 125,6 72,7% -6% Frais de personnel 76,0 47,3% 73,9 42,8% +3% Frais de structure 21,9 13,6% 23,2 13,4% -6% EBITDA* 21,4 13,3% 29,3 17,0% -27% Résultat opérationnel 14,5 9,0% 22,7 13,1% -36% Résultat financier (2,2) - (0,9) - Résultat net 9,5 5,9% 17,8 10,3% -47%

Les comptes semestriels ont fait l'objet d'une revue limitée par les commissaires aux comptes

Les chiffres présentés ci-dessus concernent uniquement les activités poursuivies. Les activités faisant l'objet d'un engagement de cession afin de répondre aux exigences de la Commission européenne en matière de concurrence (cf communiqué du 28 février 2020) dans le cadre de l'acquisition de la majorité du capital d'agta record par ASSA ABLOY ont été comptabilisées en activités en cours de cession. La cession de ces activités a été finalisée le 31 août dernier. Elles sont déconsolidées à compter de cette date.

La baisse de 7% du chiffre d'affaires des six premiers mois de l'exercice 2020 s'explique par l'inhabituelle hétérogénéité de l'activité lors du semestre. Portée par un carnet de commandes historiquement élevé, l'activité du premier trimestre a en effet été très solide. En avril et mai, les prises de commandes et les ventes ont en revanche considérablement diminué en raison de la pandémie, avec toutefois un rattrapage partiel sur la fin du premier semestre.

Au cours des six premiers mois, les facturations de services et de maintenance ont baissé de moins de 2%, alors que les ventes de produits ont reculé de presque 11%. L'évolution du mix qui en résulte a eu un effet favorable sur le taux de marge brute qui progresse de 0,7 point sur une base comparable.

La baisse de la marge d'EBITDA de 17% à 13% n'est pas uniquement due à la moins bonne absorption des coûts en raison du recul de l'activité. Elle est amplifiée compte tenu de la comptabilisation en 2019 d'un profit de 3,0 millions d'euros dans les charges de retraite et de la comptabilisation de charges de restructuration de 1,5 million d'euros charge en charges de personnel en 2020. Sans ces éléments non récurrents, la baisse de la marge d'EBITDA serait inférieure à 1 point.

Le bilan reste très solide, marqué par une génération de trésorerie forte tout au long la période, ce qui porte la trésorerie nette des activités poursuivies à 113 millions EUR.





Rapport financier semestriel 2020

Conformément à la Directive transparence, le rapport financier semestriel 2020 d'agta record a été mis en ligne auprès du diffuseur agréé www.actusnews.com et peut être consulté sur le site www.record.group.

*EBITDA : Résultat opérationnel + dotations nettes aux provisions et aux amortissements

A propos d'agta record

Positionné comme l'un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques piétonnes et industrielles, agta record s'appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux

intégrés. La conception, la production, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'une large gamme de portes automatiques sont les multiples domaines d'expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record couvre tout le monde et est présente avec des filiales dans 13 pays.

agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B – Valeurs zone internationale, ISIN : CH0008853209

Contacts

agta record SA – Raymund Scheffrahn – Chief Financial Officer – Tel. + 41 44 954 91 91

mail : info@record.group – web : www.record.group

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l5lxYcdmY26am26bk8ubZ2WVb5tllmKXaGKXmGdslMvIbnBml2dhbcWaZm9lnWxn

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64871-media_release_record_hy-results_2020-f.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews