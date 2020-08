agta record a déposé aujourd'hui le projet de note en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par ASSA ABLOY visant les actions agta record non encore détenues par ASSA ABLOY à un prix de 70,58 euros par action (l' « Offre »). agta record a également déposé auprès d'Euronext Paris une demande de radiation de ses actions à l'issue de l'Offre.

agta record a déposé aujourd'hui auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son projet de note en réponse au projet d'offre publique simplifiée initiée par ASSA ABLOY portant sur la totalité des actions agta record non encore détenues par ASSA ABLOY. agta record a également déposé une demande de radiation de ses actions en application de l'article P 1.4.2 des Règles d'Euronext.

Ce dépôt fait suite à la réalisation de l'acquisition indirecte, le 20 août 2020, par ASSA ABLOY, d'une participation de 54% dans agta record à un prix par action agta record de 70,58 euros, qui a permis à ASSA ABLOY d'accroitre sa participation directe et indirecte dans agta record et détenir environ 93% du capital et des droits de vote d'agta record ainsi qu'au dépôt par ASSA ABLOY, par l'intermédiaire de sa filiale détenue indirectement à 100%, ASSA ABLOY Euro Holding AB, de son projet de note d'information auprès de l'AMF dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions agta record non encore détenues à prix de 70,58 euros par action.

Le projet de note en réponse d'agta record contient notamment le rapport de l'expert indépendant, le cabinet Accuracy, nommé par le conseil d'administration d'agta record, qui a conclu que le prix de l'Offre de 70,58 euros par action est équitable pour les actionnaires minoritaires.

Le conseil d'administration d'agta record, renouvelé à la suite de la réalisation de l'acquisition de la participation de 54% dans agta record par ASSA ABLOY, a donné à l'unanimité un avis favorable à l'Offre et a décidé déposer auprès d'Euronext Paris une demande de radiation des actions agta record à l'issue de la clôture de l'Offre. La demande de radiation prévoit une liquidité pour une période de 6 mois offerte aux actionnaires minoritaires afin qu'ils puissent vendre leurs actions, précédemment cotées, à ASSA ABLOY à la suite de la radiation à un prix ajusté par action agta record de 70,58 euros.

Dans un délai minimum de 9 à 18 mois (ce délai étant indicatif) à compter de la clôture de l'Offre et de la radiation des actions agta record, ASSA ABLOY prévoit de fusionner agta record (en qualité de société absorbée) avec une filiale suisse d'ASSA ABLOY détenue à 100% (en qualité de société absorbante). La fusion serait soumise au droit suisse et mise en oeuvre conformément à la loi suisse sur la fusion. Aux termes de cette procédure de fusion de droit suisse, les actionnaires minoritaires d'agta record seraient indemnisés exclusivement en numéraire et ne recevraient pas de titres de la société absorbante. Cette fusion de droit suisse reste soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires d'agta record, statuant à une majorité d'au moins 90% des droits de vote existants, en qualité de société absorbée.

La cotation des actions agta record est suspendue depuis le 20 août 2020 et reprendra le 25 août 2020.

Le projet de note en réponse d'agta record est accessible sur les sites Internet d'agta record et de l'AMF.

L'Offre, ainsi que la documentation de l'Offre, restent soumises à l'examen de l'AMF qui appréciera sa conformité aux lois et règlements.

La radiation des actions agta record d'Euronext Paris reste soumise à l'acceptation de la demande par le Board d'Euronext Paris.

Selon le calendrier indicatif de l'Offre, l'Offre serait ouverte à compter du 17 septembre 2020. Ce calendrier reste soumis à l'examen et à l'approbation préalable de l'AMF.

Avertissement

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, d'instruments financiers d'agta record.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'Offre, qui contient les termes et conditions de l'Offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou complément à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur ASSA ABLOY, agta record et l'opération envisagée. Le projet de note d'information établi par ASSA ABLOY Euro Holding AB a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et diffusé ce jour. L'Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers. Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'Offre ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Agta record décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions

par qui que ce soit.

A propos d'agta record

Positionné comme l'un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques piétonnes et industrielles, agta record s'appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux intégrés. La conception, la production, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'une large gamme de portes automatiques sont les multiples domaines d'expertises du groupe.

Basé en Suisse, agta record couvre tout le monde et est présente avec des filiales dans 17 pays. agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B – Valeurs zone internationale, ISIN : CH0008853209

